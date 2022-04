Újabb híd épül Magyarországon

Az egyik oldalon Drégelypalánknál, a másikon Ipolyhídvégnél épülő híd nagyban megkönnyíti majd a határ menti közösségek életét - közölte a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepélyes alapkőletételen.

Az Igor Matovic szlovák miniszterelnök-helyettessel közös bejelentésen a magyar tárcavezető arról számolt be, hogy a 2,6 milliárd forintból épülő 50 méteres acélhíd nyitva lesz a személy- és a 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó teherforgalom előtt is, emellett a csatlakozó útépítési munkát is elvégzik majd mindkét oldalon.

(MTI)