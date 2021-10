Újabb jelentés készül Magyarországról: befejezte vizsgálatát az EP

Az Európai Parlament (EP) Állampolgári jogi bizottsága pénteken befejezte magyarországi látogatását, derül ki az EP közleményéből.

A küldöttség három napos látogatásának célja az volt, hogy felmérje,

A képviselők ezért megbeszélést folytattak a magyar igazságügy- és belügyminiszterrel, Budapest főpolgármesterével és a politikai ellenzék képviselőivel. A küldöttség civil szervezetek tagjaival, újságírókkal, az alapvető jogok biztosával, a tudományos élet képviselőivel, az oktatási rendszerben dolgozókkal és számos kulturális intézmény képviselőjével is találkozott.

A delegációt Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Zöldek/Európai Szabad Szövetség, Franciaország) vezette, tagjai pedig az alábbiak voltak: Bettina VOLLATH (Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, Ausztria), Jorge BUXADÉ VILLALBA (Európai Konzervatívok és Reformerek, Spanyolország), Nicolas BAY (Identitás és Demokrácia, Franciaország), DONÁTH Anna (Renew, Magyarország), Isabel WISELER-LIMA (Európai Néppárt, Portugália) és Malin BJÖRK (Baloldal, Svédország).

- mondta Gwendoline Delbos-Corfield a látogatás végén.

Hozzátette:

Mint mondta, a beszélgetések során nem pusztán információt gyűjtöttek, hanem próbálták felmérni az uralkodó tendenciákat és beazonosítani, hogy milyen körülmények között működnek a különböző kormányzati és civil szervezetek.

Beszéltünk miniszterekkel, bírókkal, parlamenti képviselőkkel, ellenzéki politikusokkal, civil szervezetekkel, tudósokkal, kutatókkal és művészekkel. Most folytatjuk a munkát a megszerzett tudásunk alapján, és decemberben egy árnyaltabb, az új fejleményeket is tartalmazó jelentést terjesztünk majd be a Parlamentben.