Újabb könnyítést kaptak a kaszinók, turisztikai cégek

A rendelet - amely a veszélyhelyzet kihirdetése előtt keletkezett szerződésekre is vonatkozik - a mai nappal hatályba is lépett.

Egy látszólag apró, mégis jelentős módosítás történt a kormány megítélése szerint leginkább veszélyeztetett ágazatokban (turizmus, vendéglátóipar, szórakoztatóipar, szerencsejáték, filmipar, előadóművész, rendezvényszervező, sportszolgáltatás) tevékenykedő cégek nem lakás céljára vonatkozó bérleti szerződései szabályozásában: az eddig hatályos jogszabály szerint idén június 30-ig nem lehetett felmondással megszüntetni a bérleti szerződéseket, ez a rész most azzal egészült ki, hogy a bérbeadó nem járhat el így. Vagyis a bérbevevők, ha úgy gondolják, felmondhatják a szerződést.

Ugyanez a rendelkezés vonatkozik az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti szerződéseire is - vagyis nem csak a lakás céljára szolgáló helyiségekre.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!