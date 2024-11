Újabb ok, ami miatt Orbánéknak fejfájást okozhat Trump megválasztása

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A kampányígéretek és beszédek alapján Donald Trump protekcionista gazdaságpolitikájának fókuszában az amerikai ipar védelme mellett a külkereskedelmi egyenleg javítása állhat. Emiatt nem csak a globális dominancia szempontjából vetélytársnak tartott Kínát fenyegetik a megemelt vámok, hanem a mérleg miatt az Európai Uniót is. A közösség országainak gazdaságai számára ez komoly csapást jelentene, így Brüsszelben a hírek szerint keresik a lehetséges megoldást.

A visszatérő amerikai elnök a megemelt vámok révén komoly gondot okozhat a magyar gazdaságnak is. Egyes vélemények szerint lenne módja az EU-nak ezek elkerülésére, ám annak megvalósítása az Orbán-kormány eddigi törekvéseivel szembe menne.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!