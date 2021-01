Újra lendületben a kartellező miskolci kukakirály

Az Arosa Kft. nyerte a Zempléni Z.H.K. Kft. biológiailag lebomló hulladék hasznosítására kiírt közbeszerzését 240 millió forintos ajánlattal - derül ki az Európai Unió közbeszerzési értesítőjéből. Nyílt eljárás volt, de csak egy ajánlat érkezett be. Az Arosa Kft. többségi tulajdonosa Hercsik István, a Zempléni Z.H.K. Kft. ügyvezetője pedig szintén Hercsik István. Tehát a Hercsik által vezetett Zempléni Z.H.K. gyűjti be a szemetet, amit a Hercsik által is tulajdonolt Arosa vesz át.

Tervezett mennyiség 5+5 évre, összesen 10 évre összesen 60 000 tonna, amiből az éves mennyiség minimum 2 000 tonna/év, maximum 7 000 tonna/év.

- olvasható a közbeszerzés ismertetése.

Kikről van szó?

A Zempléni Z.H.K. 100 százalékban önkormányzati tulajdonú cég, 68 önkormányzat a tulajdonosa, köztük Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Mád, Szerencs és Olaszliszka. Mintegy három éve Borsod megyében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat a BMH Nonprofit Kft. látja el, amelynek egyik alapító tulajdonosa a Zempléni Z.H.K., amely jelenleg a BMH alvállalkozójaként végzi a hulladék gyűjtést, szállítást és kezelést. Ügyvezetője pedig 2014 óta Hercsik István, a felügyelőbizottságban pedig például ott ül Posta György, Tokaj polgármestere is. A cég stabilnak tűnik, hiszen 2019-ben 2,1 milliárd forintos forgalom mellett 74,1 millió forint profit jött össze.

A szemét is jó üzlet Fotó: MTI

Hercsik Istvánt pedig a hulladékbiznisz királyaként emlegeti a sajtó. Lapunk is írt arról, hogy Hercsik az elmúlt években Szijj Lászlóval (az ő jachtján nyaralt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter) nagy egyetértésben szép darabokat hasított ki az uniós finanszírozású hulladékprojektekből. Az ágazati közvélekedés szerint ez a páros mondhatta meg, hol landolhatnak az uniós támogatások, és jórészt az érdekkörükbe tartozó cégek közül kerültek ki mind a kivitelezők, mind a beszállítók.

Fő cége a miskolci Mento Kft., amelynek 23,1 százalékos tulajdona van az Arosa Kft.-ben is. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2018-ban razziát tartott a kartellgyanúba keveredett cégnél.

A versenyhivatali vizsgálat feltárta, hogy 2014-ben és 2015-ben az érintett cégek, azaz, a JUMBO LOG Kft., a RESTONE Kft., a Profi-Bagger Kft., az M-U-T Kft. valamint a MENTO Kft. az érintett közbeszerzéseken úgy indultak, hogy közben jogsértő tartalmú információkat osztottak meg egymással, egyeztették árajánlataikat, illetve előre meghatározták a nyertes vállalkozást. A kartellel kapcsolatos bizonyítékokra a Hivatal a társaságoknál folytatott helyszíni kutatás során bukkant rá

- közölte 2019. decemberében a GVH, amely 860 millió forintos bírságot szabott ki a cégekre. A legnagyobb büntetést a Mento Kft. kapta, 307,7 millió forintot kellett fizetnie.

Ettől függetlenül a Mento Kft.-nek nem megy rosszul: a nettó árbevétele 2019-ben 11,8 milliárd forint volt, amiből 1,1 milliárd forint adózott eredményt ért el. Az Arosa szintén nem panaszkodhat, hiszen 1,3 milliárd forint bevétele volt 2019-ben, és 277,5 millió forint nyereséggel zártak. Osztalékot egyik cégből sem vettek ki.

Szép jövő előtt állhat Hercsik Istvánnak még egy új cége, az Unischo Kft., amely pedig a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) közbeszerzésén nyert. A fővárosi cég 21 550 darab (plusz 6450 darabos opciós rész) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő tartályt vehet a cégtől 275,5 millió forint értékben. Teszi ezt pont akkor, amikor a Népszava arról írt, hogy a Fővárosi Önkormányzatot is rendkívül negatívan érintő kormányzati elvonások miatt az FKF csaknem egyharmadával csökkentette az utcai hulladékgyűjtők számát. A létszámfelettinek ítélt zöld kukák begyűjtését már meg is kezdték a cég munkatársai.

Az Unischo szintén a Mento Kft.-én keresztül köthető Hercsik Istvánhoz. Rekord éve volt 2019-ben: 775 millió forintos forgalom 104 millió forintos profitot eredményezett. Igaz, a Mento Kft. csak 2020. augusztusától tulajdonosa a cégnek, így a 2019-es fejlődés még nem hozzá köthető.

Hamarosan viszont új világ jön a hulladékbizniszben, ugyanis még karácsony előtt megszavazták az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) törvénymódosítási javaslatát a hulladékgazdálkodás rendszerének megújítására. Az elfogadott szabályozás értelmében a hulladékgazdálkodási feladatok hatékonyabb ellátása és koordinálása egy új koncessziós modellben valósul meg, amelyben az összes feladatot - a hulladék összegyűjtésétől egészen annak hasznosításra történő előkezeléséig - egy magánfél végzi. Erről a magánosításról laptársunk írt bővebben. A lényeg, hogy a jövőben a hulladékgazdálkodás már nem önkormányzati, hanem állami feladat lesz, aminek az állam egy általa kiválasztott koncessziós cégen keresztül tenne eleget.