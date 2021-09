Uniós Covid-igazolvány: reményt kaptak a Szputnyikkal és Sinopharmmal beoltottak

Ujhelyi István hangsúlyozta, írásban és személyesen is lobbizott az Európai Bizottságnál azért, hogy azok a magyar állampolgárok is megkaphassák az utazásokat megkönnyítő európai Covid-igazolványt, akik kínai vagy orosz oltást kaptak, de most harmadik oltásként egy európai engedéllyel bíró vakcinát is felvesznek.

Az MSZP politikusa közölte, írásbeli választ kapott Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől, aki arról tájékoztatta, hogy megvitatják ezt a kérdést az unió egészségbiztonsági bizottságában.

Ez a bizottság az uniós tagállamok egészségügyi hatóságainak képviselőiből áll, így a magyar kabinet delegáltjának ott kell majd "megharcolnia azért, hogy a többi tagállam megértse a sok százezer magyar ember problémáját, még akkor is, ha azt alapvetően épp a magyar kormány idézte elő" - fogalmazott Ujhelyi István, aki hozzátette: "amit EP-képviselőként lehetett, azt megtettem, most a kormányon a sor".

Egy egészségügyi dolgozó mutatja a Szputnyik V vakcinát tartalmazó ampullát (Fotó: EPA/ANDREI POKUMEIKO) Egy egészségügyi dolgozó mutatja a Szputnyik V vakcinát tartalmazó ampullát (Fotó: EPA/ANDREI POKUMEIKO)

Az MSZP EP-képviselője a sajtótájékoztatón megismételte: hibásnak és felelőtlenségnek tartja, hogy az Orbán-kormány kilépett a közös, uniós vakcinabeszerzésből, és helyette uniós engedéllyel egyelőre nem rendelkező vakcinákat terveznek előállítani a Debrecen mellett épülő állami oltóanyaggyárban.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete egyébként nemrég az Mfor kérdésére azt válaszolta:

Az az egyes tagállamok döntésén múlik, hogy a védettség igazolására elfogadják-e az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott, illetve nem jóváhagyott vakcinák kombinációját.

A harmadik oltás körüli helyzetről alábbi összeállításunkban olvashat: