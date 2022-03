Vác szállodai befektetőket keres - egyelőre csak ígéretek maradtak a milliárdok

A Dunakanyar központjaként ismert Vác, Pest megye ötödik legnagyobb lélekszámú városa, a római kortól lakott. Mára vonzó idegenforgalmi célpont is lett, egyrészt évezredes történelme, másrészt gazdag kulturális élete miatt. Katolikus püspöki székhely, a váci egyházmegye központja. Ma már kiváló a vonatközlekedés: a modern zónázókkal alig fél óra alatt Vácon vagyunk, a Nyugatiból.

Vác mára vonzó idegenforgalmi célpont is lett. Fotó: Okolicsányi Zoltán Vác mára vonzó idegenforgalmi célpont is lett. Fotó: Okolicsányi Zoltán

Jelen sorok írójának rögeszméje, hogy ez a Duna-parton épült, bájos város miért nem nyüzsgőbb turisztikai központ, még több stranddal, butikszállodákkal, divatos éttermekkel, a főszezonban gyakoribb hajójáratokkal? Erre azt a választ szoktam kapni, hogy a vízisportok művelőit, az evezősöket, kenusokat, kajakosokat zavarnák a hajójáratok – de ezt a „problémát” szerintem már számos külföldi országban már megoldották, összeegyeztették.

Erről és még több hasonló témáról beszélgettem Matkovich Ilona polgármesterrel és Kelecsényi Ágnessel, a helyi TDM igazgatójával.

Úgy tudom, számos elmaradt, vagy csúszó projekttel küzdenek…

Egy 2017-es kormányzati döntés szerint már el kellett volna kezdődnie a múzeumi negyed építésének és a főtéren több épület felújításának. Erre az ígéret szerint Vác négymilliárd forintot kapott volna. Csakhogy a pénz eddig nem érkezett meg a város számlájára. A Magyar Turisztikai Ügynökség kérésére az illetékesek több ponton átdolgozták a tervet. Rétvári Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője augusztusban azt nyilatkozta, hogy a város tervei nem jók, ezért nem kaptuk meg eddig a támogatást. Szerinte a váci önkormányzatnak újra át kell dolgoznia a saját tervezetét, hogy megkaphassuk a korábban felajánlott hasonló mértékű hozzájárulást.

A másik elmaradt feladat az új szakrendelő kialakítása. Tavaly decemberben ugyanis az erre szánt összeget átcsoportosította a kormány az Egészséges Budapest Program számára. 2016-ra el kellett volna készülnie a Szérűskertben a kézilabda edzőcsarnoknak, de ma is 80 százalékos készültségen áll. Csúszik a Váci Stadion felújítása is, mert több probléma akad a beruházással. Nem épült meg a fociakadémia sem.

Mi a helyzet a turisztikai fejlesztésekkel?

Tavaly augusztusban jelentette be, szintén Rétvári Bence, Marton Zsolt megyéspüspökkel közösen, hogy 4 milliárd forintot ad az állam a székesegyház felújítására. Az elmúlt évek során a város jelenlegi vezetése sokat dolgozott azon, hogy a barokk belváros a régi pompájában tündököljön, ezért ott is elkezdődött az épületek felújítása. Tavaly őszre elkészültek a főtéri, úgynevezett zöld ház állagmegóvási munkálatai.

Örülünk annak is, hogy új helyen nyílt meg tavaly a kibővült, népszerű Sajdik Gyűjtemény.

A bájos Kolodko-szobrok egészen más hangulatot adnak a városnak…

Három miniszobrot vásároltunk a művésztől, amelyek máris nagyon népszerűek, sokan fényképezkednek a műalkotások mellett.

Mi a helyzet az idei költségvetéssel?

Több fejlesztést is beterveztünk, amelyek elsősorban a lakók komfortérzetét igyekeznek javítani, de persze az ide érkező turisták számára is fontosak. Ennek egyik fontos tétele a Rádi út felújítása, amely már nem tűr halasztást, erre most pályázik a város, mivel tavaly nem nyertünk erre támogatást.

A mostani büdzsé egyensúlyt mutató kiadási és bevételi főösszege közel 9,5 milliárd forintos. Működésre valamivel több, mint 7 milliárd, beruházásokra, felújításokra mintegy 2 milliárd forint jut. Ebben az évben is jelentős gondot jelentenek majd a központi elvonások és a kormányrendeletek miatti kiesések. Az államtól származó központi bevételek növekedése az infláció töredékét egyenlíti csak ki.

Az önkormányzat idén közel 790 millió forintot költ felújításra. Kiemelt teendő a Szent István tér megszépítése, melyre 80 milliót különítettek el a büdzsében. A Duna-part részbeni rekonstrukciójára 8 millió forint van előirányozva. A Március 15. tér átalakítási munkálataira több mint 11 millió forintot költünk majd.

Emellett két hangsúlyos programsorozata is lesz a városnak. Az egyik a Petőfi-emlékévhez kapcsolódik, a másik Mária Teréziához. Ha a járványhelyzet engedi, idén, két év szünet után ismét megrendezzük a népszerű Váci Világi Vigalmat.

Jelentős gondot jelentenek majd a központi elvonások és a kormányrendeletek miatti kiesések. Fotó: Okolicsányi Zoltán Jelentős gondot jelentenek majd a központi elvonások és a kormányrendeletek miatti kiesések. Fotó: Okolicsányi Zoltán