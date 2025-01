Valaki kapott már egy 5000 milliárdos csekket? Válaszolt Karácsony Gergely Lázár Jánosnak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A Magyar Államkincstár ugyanakkor közölte, hogy nem jár vissza pénz a fővárosnak, és továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót.

Lázár János erre úgy reagált , hogy a kormány üdvözli a főpolgármester elővásárlási szándékát, ehhez csak be kell mutatni egy 5000 milliárd forint értékű fedezetet, ami ajánlatát egyenértékűvé teszi az arab befektetőéve.

Karácsony Gergely kedden jelentette be, hogy a mini-Dubaj beruházás szerződésének tanulmányozásakor felfigyeltek arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat cégének elővásárlási joga van a területre, ezzel pedig élni is fognak.

Reagált Karácsony Gergely főpolgármester arra, hogy Lázár János miniszter szerint egy 5000 milliárdos csekk, illetve fedezet ellenében már le is ülnek tárgyalni Karácsony Gergellyel a fővárosi cég Rákosrendezőre vonatkozó elővásárlási jogáról – írja a Telex .

