Változás jön: nem lehet többé elrendelni a távmunkát

Abban pedig nem lesz változás, hogy továbbra is a munkaadónak kell az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátnia a dolgozókat, és azok használatáról és a biztonságos munkavégzés otthoni körülményeiről szintén a foglalkoztatóknak kell gondoskodniuk.

A másik fontos változás az lesz, hogy a munkaadó adómentes rezsiátalányt fizethet a munkavállalónak a home office-os időszakra, melynek értéke a korábbi tervek szerint a mindenkori minimálbér tíz százaléka lenne havonta, vagyis 16 100 forint. A térítés összegéből a munkavállaló a gáz, a villany és a víz ára mellett az internetszolgáltatás költségét is állhatja.

A legfontosabb újdonság az lesz, hogy a jövőben nem lehet egyoldalúan elrendelni a folyamatos távmunkát, még a járványhelyzet súlyosbodása esetén sem. A home office a munkaadó és a munkavállaló megegyezése szerint alakulna. A dolgozó maga is kérheti az otthoni munkavégzést, és a munkaadóval közös alku határozná meg, melyik napokon lehetne távmunkában dolgozni.

A jövőben a munkaadó és az alkalmazott egyezkedhet a home office-ról a már késznek tekinthető új távmunkaszabályok szerint. Az otthoni munkára 16 100 forint havi rezsiátalány is jár majd, adómentesen.

