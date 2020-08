Varga Mihály nagy lendülettel jönne ki a válságból

István király szorongatott, veszélyes helyzetben is a magyar nemzet szabadsága, önállósága mellett döntött, Magyarország ezért nem tagozódott be a német fejedelemségek közé, hanem független államként jött létre - mondta a pénzügyminiszter csütörtökön Karcagon.

Hozzátette: most is lesznek államok, amelyek kisebb veszteséggel vészelik át a válságot és nagyobb lendülettel indítják újra a gazdaságot. A kormány azért dolgozik, hogy Magyarország ezek közé az országok közé tartozzon - hangsúlyozta.

A miniszter azt mondta, a nagyvilágba kitekintve látható, hogy változatlanul létkérdés egy erős, a keresztény tradíciókra és a magyar hagyományokra támaszkodó állam építése, amely képes biztonságot teremteni polgárainak, a gazdaság szereplőinek, képes érdekei érvényesítésére és kritikus, nehéz helyzetekben is megállja a helyét.

Szent Istvánnak és az őt követő magyarok sok-sok nemzedékének köszönhető, hogy ma is a magyar történelmet írjuk, magyarul szólunk egymáshoz és támaszkodhatunk a keresztény hit megtartó erejére - tette hozzá. Augusztus 20. annak a kimagasló teljesítménynek az ünnepe, amelyet egy sorsfordító időben az új, egységes keresztény Magyarország létrehozása éltetett - fűzte hozzá, megjegyezve: súlyos döntések, nehéz harcok kísérték ezt a munkát.

