Varga Mihálynak tárgyalnia kell Andy Vajna örököseivel a hogyan továbbról

Két apró jó hír is érkezett a hazai szerencsejáték-iparból. Az első: nem kell aggódniuk a kaszinótulajdonosoknak, mert amennyi ideig most zárva vannak a kaszinók a koronavírus-járvány miatt, annyival hosszabodik meg a koncesszió időtartama. Mindez a kormányportálon elérhető kaszinós koncessziós szerződésekből derül ki. Egészen pontosan ha a kaszinót háború, terrorcselekmény, vulkánkitörés, árvíz, földrengés, hurrikán vagy egyéb vis maior helyzet miatt kell bezárni, akkor a magyar állam nevében eljáró Pénzügyminisztériumnak és a kaszinó koncessziót 10 évre birtokló cégnek meg kell állapodnia egy ésszerű határidőben, amíg tovább lehet majd nyitva a kaszinó.

Varga Mihály Varga Mihály

Például a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna cégének, a Las Vegas Casino Zrt.-nek 2015. január 1-től 2024. december 31-ig szól az engedélye a budapesti kaszinókra. A játékkaszinók azonban 2020. március 28-tól a kijárási korlátozások megszűnéséig zárva tartanak. Ez akár két vagy három hónap is lehet, egyelőre a kormány határozatlan ideig hosszabbította meg a korlátozásokat. Ez természetesen hatalmas bevétel kiesést jelent Andy Vajna örököseinek.

Nincs nagy baj, hiszen a koncessziós szerződés szerint Varga Mihály pénzügyminiszternek kötelessége megállapodni abban Vajna örököseivel, hogy ha most két-három hónapot a járvány miatt sajnos nem lehet kaszinózni, akkor a koncessziós szerződés nem 2024 végén jár le, hanem 2025 tavaszán. Így a most kieső bevételeket, a jövőben még bőségesen be lehet pótolni.

A magyar állam hasonló szerződéseket kötött a pécsi, miskolci és győri kaszinókat üzemeltető Treff-Klub Kft.-vel is, ami a Borkai-ügyből ismert Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd tulajdonában van; a soproni kaszinóval, ami Garancsi István nagyvállalkozó érdekeltsége; valamint a Szima Gábor üzletemberhez tartozó debreceni és nyíregyházi kaszinóval is. Tehát a Pénzügyminiszternek nem csak Andy Vajna örököseivel, hanem Garancsi Istvánnal, Rákosfalvy Zoltánnal és Szima Gáborral is meg kell majd állapodnia a folytatásról.

A másik jó hír is a debreceni focicsapatot is tulajdonló Szima Gáborhoz köthető: megújult a grandcasino.hu nevű online kaszinó. Ez több játékot és új nyerőgépeket jelent. Ez azért is jó hír, mert legutóbb arról kellett írnia lapunknak február 20-án, hogy hiányosságokat talált a Szerencsejáték Felügyelet Szima Gábor online kaszinójának működésében, ezért felfüggesztette az engedélyét. Ezt az engedélyt visszakapta a Cívis Grand Casino Kft. Az nem derült ki, hogy a hatóság milyen hiányosságot talált az online kaszinónál, amit mostanra sikerült orvosolni.

Azt lehetett volna hinni, hogy esetleg az volt a probléma, hogy a grandcasino.hu oldalt a Cívis Grand Casino Kft. üzemelteti ugyan, de üzemeltető partnere a Techzia Kft. is, amely egy 2019 nyarán bejegyzett szombathelyi cég. Tulajdonosa pedig az FFster Investments B.V. nevű, Curacao szigetére bejegyzett társaság. Tehát a magyar állam által engedélyezett online kaszinózásból egy Venezuela partjainál fekvő, adóparadicsomnak számító Curacao szigetén bejegyzett cég is profitál.

De nem ez volt a problémája a hatóságnak, mert a megújult grandcasino.hu üzemeltetését továbbra is a Techzia Kft. támogatja. Így ameddig sajnos a járvány miatt a hagyományos kaszinók zárva is vannak, azért online kaszinóval legalább változatlanul lehet kísérteni a szerencsét.