Vastagabb lesz jó pár tisztviselő pénztárcája

Az EU ÁK-ra kihelyezett kormánytisztviselők deviza-alapilletménye az eddigi 475 180 forintról 1509 dollárra nő, ami mostani árfolyamon (https://privatbankar.hu/arfolyamok) majdnem 600 ezer forintot jelent. A vegyes költségtérítési szorzó a most hatályos 25 százalékról 35 százalékra emelkedik, ezzel párhuzamosan a gyermeknevelés költségtérítési szorzója a mostani 231 százalékról 203 százalékra csökken.

