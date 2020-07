Végre fordulat jön a benzinkutakon!

Több hete tartó trend törhet meg pénteken, amelynek során az üzemanyagárak folyamatosan emelkedtek, mától például egy liter benzin átlagban bruttó 7, a gázolaj 13 forinttal drágult. Igaz, a július 3-ától tartó enyhe csökkenés után is drágábban lehet tankolni, mint a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet március 11-ei kihirdetését követően.

