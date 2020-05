Végül Varga Mihály győzte le Matolcsy Györgyöt

Elégtételt jelenthet viszont az MNB stábjának, hogy a költségvetésben a jövő évi GDP-t az MNB említett inflációs jelentésében rögzített 4,0-4,8 százalékos sáv tetejének megfelelő érték szerint határozta meg a kormány, a konvergencia programban közölteknek megfelelően. Ez azonban csalóka, mert egy jóval alacsonyabb bázisról rugaszkodunk el, így ez a növekedési ütem más, nominálisan mért teljesítményt jelent, mintha egy már idén is bővülő gazdaság lenne a kiindulási alap.

Most mégis azt látjuk a 2021-es büdzsében, hogy a kormány 3 százalékos visszaeséssel számol. Pont azzal, ami a hetekkel ezelőtt publikált konvergencia programban szerepelt. Vagyis a PM számaira alapozták végül a büdzsét. Azt egyelőre nem tudni, mivel sikerült meggyőzni a kétkedő "minisztereket", mindenesetre a most benyújtott javaslat azt bizonyítja, hogy Varga Mihály nyert egy csatát a Matolcsy Györggyel régóta vívott háborújában, amely a legfőbb gazdaságpolitikai cím birtoklásáért folyik.

A Kormányinfón elhangzottakba azt is bele lehetett hallani, hogy a "több miniszter" igazából Orbán Viktort jelentheti. Ki más vehetné magának a bátorságot a gazdaságpolitikai ügyekben nem kompetens miniszterek közül, hogy megkérdőjelezze a pénzügyi tárca számait? Ráadásul közismert, hogy a kormányfő előszeretettel hallgat szakmai kérdésekben a jegybankelnökre, mert Matolcsy Györgyöt nagyra - mint egyszer fogalmazott, elválaszthatatlan jobbkezének - tartja.

Ami azt üzente, hogy a kormány egyes tagjai vitatják a Pénzügyminisztérium számításait, s inkább az MNB - jóval optimistább - előrejelzését tekintik irányadónak. Nyilván abban bízva, hogy amennyiben valóban kedvezőbben alakulnak a dolgok minálunk, a költségvetés mozgástere is megnő. (Más kérdés, hogy az akarati tényezők nem mindig tudnak segíteni, főleg, ha az "akaróknak" mérsékelt ráhatása tud lenni a folyamatok alakulására.)

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az, hogy ez a véleménykülönbség nem maradt a minisztérium József nádor téri és a jegybank Szabadság téri központjának falai között, egy Kormányinfón derült ki. Kérdésünkre Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis elárulta , azért csúsznak a 2021-es költségvetési tervezet parlamenti benyújtásával, mert a miniszterek közt vita van a gazdasági növekedésről. Több miniszter is inkább a jegybank véleményét osztja ebben a kérdésben - derült ki a tájékoztatón.

Ezzel szemben az MNB 2-3 százalékos GDP-bővülést is elérhetőnek tartott, a márciusban kiadott inflációs jelentésük ebben a tartományban helyezte el a 2020-as GDP-t.

A PM váltig kitartott előrejelzése mellett, hogy idén 3 százalékkal eshet vissza a gazdaság teljesítménye, a járványra visszavezethető gazdasági válság miatt. Ezt a számot rögzítették a magyar kormány konvergencia programjában is, amelyet áprilisban véglegesítettek.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!