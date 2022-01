Virágzik a Beatles-turizmus – A híres eperföld a legkedveltebb célpont

Liverpool ma már a Beatles városaként ismert, elég, ha csak a repülőtér nevére gondolunk. Hitte volna valaki, akárcsak 41 éve is – ennyi ideje nincs köztünk John Lennon – hogy valaha egy beatzenész nevét fogja viselni egy légikikötő?

A liverpooli Royal Albert Dockban található Beatles Story gyűjtemény ad otthont a világ legnagyobb állandó kiállításának, amely a zenekar felemelkedésének történetét meséli el, a Quarrymen korszaktól a Cavern Club számtalan előadásáig, és természetesen a Beatlemania csúcsáig. A látogató 12 nyelven hallgathatja meg a multimédiás audioguide-ot, miközben elámul a történelmi zenei emlékek lenyűgöző gyűjteményétől. A járvány előtti időkben évente százezrek látogattak Liverpoolba a halhatatlan zenekar miatt, és ma sem kevés a turisták száma.

Az örökzöld dalokban szereplő helyszínek mára zarándokhelyek lettek. Annak idején sok magyar Beatles-rajongónak fogalma sem volt róla, hogy mi köze is van az egyik legnépszerűbb dalnak az eperföldekhez. Szülei válása után Lennont Mimi nevű nagynénje nevelte, akinek a háza a nevezetes, valamikor epermezős terület közelében emelkedett. A parkban működött az Üdvhadsereg árvaháza is, egészen annak 2005-ös bezárásáig.

A Cavern Clubban. A legendás pince hét évtized alatt zenei központtá vált. Fotó: UNIR Research A Cavern Clubban. A legendás pince hét évtized alatt zenei központtá vált. Fotó: UNIR Research

John egész életében visszaemlékezett azokra az ünnepségekre, amelyeket nyaranta rendeztek itt, amikor ő még kicsi volt. Később gyakran átmászott a kerítésen és játszott az árvaházban élő gyerekekkel. Az sem zavarta, hogy az intézmény vezetői emiatt nagynénikéjénél panaszt emeltek.

A mai Strawberry Field 2019 szeptemberében nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, most interaktív látogatói központ, kávézóval, üzletekkel, parkkal. 2020-ban a világhírű zongorát, amelyen John Lennon komponálta az Imagine-t, kölcsönadták a Strawberry Field-nek, tehát aki ide látogat, a XX. századi zene történelmének egy ikonikus darabját is láthatja.

A gyermekotthon régi kapuját meghagyták eredeti állapotában, még a graffitiket sem szedték le róla. Sokan hagyták itt az évek folyamán a kézjegyüket, nem kevesen pedig át is másztak a pirosra festett kapun, utánozva a későbbi világsztárt.

Egyetlen liverpooli kiruccanás sem igazi a világ leghíresebb klubjának, a Cavern Clubnak a meglátogatása nélkül. A legendás pince hét évtizednyi története alatt zenei központtá vált. Ide meghívást, fellépési lehetőséget kapni megtiszteltetés, ugyanis a Beatlest 292 alkalommal üdvözölte a közönség a mára szinte műemlékké avanzsált színpadon.

Akinek kevesebb ideje van, az felszállhat a Magical Mystery Tour-ra, amely nem más, mint kétórás buszos kirándulás. Ennek keretében idegenvezetővel be lehet járni az összes híres helyszínt, ami a négy gombafejűhöz kötődik.

Montreal

Kanada sem marad ki a Beatles business-ből. Hiszen ma minden, ami bármilyen módon kötődik hozzájuk, aranyat ér. Ma bárki megszállhat abban a szobában, ahol 1969-ben John Lennon és Yoko Ono, többnapos ágyban töltésével, a világbékéért demonstrált.

A montreali Fairmont Queen Elizabeth szálloda 1742-es lakosztálya azóta ikonikus hely lett. A szerelmespár annak idején nem titkolta ittlétét, ellenkezőleg, meghívták a világsajtót, hogy a Give Peace a Chance szám szellemében, a maguk sajátos módján a békéért tüntessenek.

A montreali Fairmont Queen Elizabeth szálloda 1742-es lakosztálya ikonikus hely lett. Fotó: Omnium Banque Nationale A montreali Fairmont Queen Elizabeth szálloda 1742-es lakosztálya ikonikus hely lett. Fotó: Omnium Banque Nationale

Természetesen a lakosztályt az 1969-es esemény óta alaposan renoválták és teljesen új bútorokkal rendezték be, de a lényeg, hogy Lennon és Yoko Ono itt tartották klasszikus "bed-in" demonstrációjukat. A nyolcnapos happening során az ágy mögötti falra a dal egy-egy sorát felfirkálták. Ezt a tényt sosem felejtik el megemlíteni a szálloda vezetői a vendégek számára.

Ma 3500 dollártól lehet kibérelni a lakosztályt, amelynek ajtaját Ono és Lennon üzenetei és grafikái borítják, sőt, videófelvételek is láthatók a Montrealban közösen töltött napjaikról. A helyet ma több utazási iroda úgy hirdeti, látogasson el oda, ahol annak idején John Lennon a legboldogabb volt.

A mai belső dekoráció stílusát olyan városok ihlették meg, ahol John és Yoko élt valaha: például Londonban, New Yorkban, New Delhiben és Tokióban.

New York

New Yorkban is szerveznek túrákat, olyan jelszóval, hogy látogassa meg John Lennon egykori otthonait. Mindenki leginkább a Dakota házra kíváncsi, ahol a végzetes kimenetelű merénylet történt, de lakott másutt is, például Greenwich Village-ben, és az Upper West Side-on. Ugyancsak érintik ilyenkor a Washington Square-t, a Times Square-t és a Central Parkot. Sőt, van, akit az is érdekel, melyik volt a kedvenc kocsmája, gitárboltja, vagy éppen drogériája…

A Dakota ház, ahol a végzetes kimenetelű merénylet történt. Fotó: wikipédia A Dakota ház, ahol a végzetes kimenetelű merénylet történt. Fotó: wikipédia

Érdekes ötlettel rukkolt ki a világ egyik leghíresebb brit zenei stúdiója: Airbnb-n foglalható az a szoba, amelyet a londoni Abbey Road stúdióban alakítottak ki. Az Abbey Road - amely egy Beatles-album címe is lett - a St. Johns Wood kerületben található, északnyugatra a Hyde Parktól. Nemcsak a Beatles, de számos más híres művész rögzítette itt a lemezeit, például a Pink Floyd, Amy Winehouse, Cliff Richard vagy Plácido Domingo.

A zebra, ahol a lemezborítón átkelnek a zenekar tagjai, ma szintén zarándokhely: sokszor annyian akarnak itt átmenni és közben filmezni magukat meg barátaikat, hogy közlekedési káosz alakul ki.

Hat évvel ezelőtt az épület - egy régi, 19. századi, úgynevezett townhouse – a londoni kulturális örökség része lett. A szállás lehetőség iránt kezdettől fogva élénk volt az érdeklődés, ezért az ötlet piacra dobásakor a szerencséseket egy vetélkedő folyamán választották ki.