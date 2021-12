Víz üzemű motor és oktatási központ ügyében is kenőpénzt fogadhatott el Völner Pál

Az Országgyűlés mentelmi bizottságának KDNP-s elnöke, Hargitai János által írt határozat-tervezetből új részletek derültek ki a Völner-ügyről, írta meg a Telex.

Az már ismert volt, hogy a lemondott államtitkár, Völner Pál összesen 83 millió forintot fogadott el részletekben, kvázi fizetésként a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől azért, hogy

azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket informálisan a Kar elnöke támogatott,

a Karral kapcsolatos működési-, gazdasági-, szervezeti elképzelései érvényre jussanak,

az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Kar elnöke által megjelölt személy vagy cég,

Völner Pál hivatali ismeretségeit, hivatali pozícióját és abból fakadó befolyását felhasználva, hivatalos személyeknél eljárva közreműködjön olyan ügyek intézésében, amelyek nem tartoztak hivatali hatáskörébe.

Most az is kiderült, hogy Völnernek és Schadlnek volt egy olyan ismerőse, aki tudott a korrupciós kapcsolatról, és ő jelezte nekik, hogy egy ismerőse hajlandó 150 milliót áldozni arra, ha elintézik neki, hogy a Mátrix Oktatási Központ megkapja az engedélyeket több képzés elindításához. Ennek érdekében a gyanú szerint Völner egyeztetett is az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium több beosztottjával is. És rendszeresen tájékoztatta Schadlt, hogy áll a dolog.

A másik új informácó, hogy Schadl többségi részvényes lett egy Aqua Energy Solution Zrt. nevű cégnek, eközben megszerezte valami furcsa találmánynak a teveit, ami ,,belső égésű benzin üzemű Otta- 6 motorból átalakított víz üzemű motor„. És ami ,,vízből állít elő mechanikai- illetve villamos generátorhoz kapcsolva villamos energiát”. Völner itt abban állapodott meg Schadl-lel, hogy össze tudná kötni őt a Calmit Hungária Kft. nevű cég vezetőjével, mely társaságnak jelentősen megemelték a széndioxid kvótáját, ezért a Schadl motorját „a cég működése körében hasznosítani lehetne hőtermelésre, és ennek megvalósítása vizsgálatára állami támogatást lehetne kérni”.

Völner ezek szerint pénzért vállalta, hogy az ITM körforgásos gazdasági fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáránál eléri, hogy írjanak ki egy pályázatot ,,csökkentett széndioxid kibocsátásával járó építőanyag gyártására„, melyre Schadl motorjával, a Calmit Hungária Kft. pályázati támogatást nyerhetne el.

Völnerék Hargitai irata szerint 1 milliárd forintos pályázat kiírására számítottak. Völner pedig, amikor jelezték neki, hogy nem biztos, hogy ez a gépezet működőképes is lesz, arról beszélt, hogy miután a pályázatot már megnyerték, senki nem fogja ellenőrizni azt, hogy valójában volt-e reális esély a pályázatban megjelölt eredmény elérésére vagy sem.

