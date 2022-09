Zelenszkij nem számít arra, hogy Putyin tényleg atomfegyvert vetne be

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy a háborús helyzetre tekintettel mondjanak le a semlegesség álláspontjáról, az Egyesült Államokat pedig arra, hogy ösztönözze a többi demokratikus országot, segítsenek többet, adjanak még több fegyvert Ukrajnának. Erről az ukrán államfő a The Clinton Global Initiative elnevezésű találkozón beszélt, amelyen videoösszeköttetés útján vett részt. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a találkozó keretében Zelenszkij különmegbeszélést folytatott Bill Clinton volt amerikai elnökkel is.

Nem lehet egyensúlyozni a jó és a rossz, a fény és a sötétség között. Választani kell egy oldalt. Minden szubjektum, minden állam nyitott és szabad. Ezért képesek választani egy oldalt, de nem maradhatnak középen - jelentette ki Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a legfontosabb szankció, amelyet Oroszországgal szemben alkalmazni kell, az, hogy ismerjék el a terrorizmust támogató államként.

Volodimir Zelenszkij elnök a Verhovna Rada, az ukrán parlament július 27-i ülésén. Fotó: Ukrán elnöki hivatal

Így reagált az ukrán elnök a mozgósításra

Nem tartalmaz újdonságot Vlagyimir Putyin szerdai bejelentése a részleges mozgósításról, az orosz elnök az utóbbi hetekben már végrehajtotta a műveletet, amely csupán azt jelzi, hogy problémákba ütközik az Ukrajna ellen harcoló alakulatok összeállítása - mondta Volodimir Zelenszkij, a Bild című német lapnak.

Az ukrán elnök röviddel Vlagyimir Putyin részleges mozgósításról szóló televíziós beszéde után kijevi hivatalában a Bildnek adott interjújában elmondta, hogy a felvétel nem tartozik a kedvenc videói közé, és nem is talál benne új információt. Mint mondta, az ukrán hírszerző szolgálatok és Ukrajna szövetségesei már megállapították, hogy Oroszországban részleges mozgósítást hajtanak végre.

Moszkva kadétokat - katonai iskolában tanuló diákokat - vet be Ukrajnában, srácokat, akik nem tudtak harcolni, és el is esnek. Ezek a fiatal emberek még a képzésüket sem tudták befejezni, hozzánk jönnek és meghalnak - mondta Volodimir Zelenszkij.

Hozzátette: Vlagyimir Putyinnak gondjai vannak a támadáshoz szükséges alakulatok, a tisztek és egyéb katonai személyzet kiállításával, és látja, hogy egységei egyszerűen megfutamodnak.

Az orosz elnöknek milliós sereg kell, mert látja, hogy az Ukrajnába vezényelt katonák nagy része elmenekül - fogalmazott, kiemelve: Vlagyimir Putyin vérbe akarja fojtani Ukrajnát, de a saját katonáinak vérébe is.

Aláhúzta, hogy nem tervezi az orosz megszállás alatt lévő területek visszafoglalásának leállítását. Éppen ellenkezőleg, a terveknek megfelelően, lépésről lépésre haladunk előre - mondta az ukrán elnök, hozzátéve: biztos abban, hogy az ukrán erők az ország teljes területét felszabadítják.

Az orosz megszállás alatt lévő területek Oroszországhoz csatolásáról tervezett úgynevezett népszavazásokról azt mondta, hogy ezek látszat-népszavazások, amelyeket a nemzetközi közösség tagjainak 90 százaléka nem ismer majd el.

Zelenszkij nem számít atomfegyverek bevetésére

Vlagyimir Putyin televíziós beszédéről azt is elmondta: nem számít arra, hogy az orosz elnök atomfegyvert vet be az Ukrajna elleni háborúban, de nem is tudja kizárni ezt a lehetőséget.

Mint mondta, nem hinné, hogy a világ megengedné neki, hogy használja ezeket a fegyvereket, de mivel nem lehet belelátni ennek az embernek a fejébe, vannak kockázatok.

Az azonban biztos, hogy nem lehet engedni az ilyen fenyegetésnek, hiszen Putyin holnap azt mondhatja, hogy Ukrajna mellett Lengyelország egy részét is akarjuk, különben atomfegyvereket fogunk bevetni. Ezért nem köthetünk ilyen kompromisszumokat - jelentette ki.