Zsiday Viktor: a politikusok alkalmatlanok a helyzet kezelésére

A PSZ az iskolák bezárást követeli, a kieső időre bért - Szlovákiában ez a helyzet

Nagy vita dúl ma Magyarországon, hogy a kormánynak be kell-e zárnia az iskolákat vagy sem. A környező országokban - és szerte Európában - sok ország döntött már a részleges vagy teljes bezárásról. Orbán Viktor mai rádiós interjújában azt is elmondta, hogy amennyiben erre idehaza is sor kerülne, akkor a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kellene mennie. Ebben az esetben tb sem járna nekik erre az időre. A Pedagógusok Szakszervezete mielőbbi iskolabezárást követel, és a kieső időre is fizetést. Lapunk megnézte, hogy Szlovákiában tegnap milyen intézkedéseket hoztak, különös tekintettel a tanárok helyzetére.