Alaposan legatyásodhat az a fiatal, aki hűbelebalázs módjára nyit diákszámlát

A nyár utolsó hetei, a ponthatárok kihirdetése után felpörgő albérletszezon, valamint a rövidesen kezdődő tanév miatt kulcskérdéssé válnak a fiatalok számára a pénzügyek. A legtöbben ebben az életszakaszban és most szembesülnek azzal, hogy bankszámlát kell nyitniuk a felsőfokú tanulmányaik megkezdésekor. Számla és számla között viszont komoly eltérések lehetnek - derül ki a money.hu diákszámlákról szóló friss összefoglalójából, amely a 26 évesnél fiatalabbaknak szánt bankszámlák kiadásait vetette össze 23 bank ajánlata alapján.

Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője azt mondta: “A bankok között nagy a verseny a diákokért. Azért is, mert az iskolaévek után munkába álló diákok egyre magasabb jövedelemmel fontos ügyféllé válnak a bankok szemében”.

Mennyiért bankolhatnak?

A money.hu kalkulációi szerint érdemes alaposan körülnéznie például azoknak a 20-25 éves fiataloknak, akik havi 50-150 ezer forintot kapnak a számlájukra például a szülőktől és sms-szolgáltatást is kérnek a kiadások számon tartása érdekében.

A legolcsóbb bankszámlacsomagokért éves szinten eleinte semmit vagy mindössze 1-5 ezer forintot kell fizetni. A legdrágább megoldásokért azonban a kezdeti időszak után ennek a többszörösét is elkérhetik a bankok, a teljes éves kiadás megközelítheti a 20 ezer forintot is. A bankszámlaválasztásnál arra is érdemes figyelni, hogy milyen bankkártyát ad a bank és annak mennyi az éves díja. Szintén mérlegelni kell az sms-szolgáltatás díját bármilyen bankszámla esetén, mert az is eltérő lehet bankonként - ha például sokszor használja valaki a kártyáját és darabáron méri a bank az üzeneteket, akkor jelentősen megemelkedhet a havi számla összege.