Az idei karácsony előtt is óvatosan akciózgatnak a bankok

A cikk eredetileg a Piac&Profit magazin november-decemberi számában jelent meg.

Ez a karácsony is más lesz, mint a többi. Mármint a 2020 előttiek, hiszen tavaly ugyanaz volt a helyzet, mint most: egyre rosszabb járványszámokkal vágunk neki az év ünnepének. A megfertőződéstől való félelem sokakat arra késztet, hogy ne személyesen szerezzék be szeretteiknek a karácsonyi ajándékokat, hanem inkább online vásároljanak. Ez persze nem tudja pótolni az üzletekben való személyes barangolás, a shoppingolás élményét, hiszen teljesen más egy fotóról válogatni, mint tapintani, ízlelni, felpróbálni.

A bankok a tavalyinál magasabb vásárlási kedvre, s ezáltal növekvő hitelfelvételre számítanak. Fotó: depositphotos A bankok a tavalyinál magasabb vásárlási kedvre, s ezáltal növekvő hitelfelvételre számítanak. Fotó: depositphotos

Nem lenne meglepő, ha a Covid miatti kényszerhelyzet visszavetné a karácsonyi vásárlókedvet. Hiszen ez történt tavaly. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az országos kiskereskedelmi üzlethálózat forgalmának volumene négy százalékkal csökkent, amit nem tudtak kompenzálni az online vásárlások, miután a csomagküldő és internetes vételek is négy százalékkal estek vissza.

Ha ez a helyzet az idén megismétlődne, annak nem örülne az állam, mivel az alacsonyabb forgalom után kevesebb adóbevételre tenne szert, ami a már így is jelentős költségvetési deficit miatt sem jönne jól. És a bankok sem lennének boldogok, mivel így feltehetően kevesebb hitelt igényelnének tőlük a karácsonyi nagybevásárláshoz. Merthogy az ajándékok vételárának kiegyenlítése hagyományosan nem csak saját zsebből történik. Ilyenkor hajlamosak vagyunk a takarónknál tovább nyújtózkodni, s fogyasztási hitelekből kipótolni a hiányzó összegeket.

Nem a személyi kölcsönök időszaka

Logikusan feltételezhettük tehát, hogy a várható karácsonyi aktivitásra a bankok megkérdezésével tudunk majd következtetni.

A válaszokból kiderült, hogy az ismét egyre csak durvuló járványhelyzet ellenére mindössze a Raiffeisen tette függővé – ő viszont nagyban – az év végi hitelkeresletet a pandémiás helyzettől, mondván, most nehéz tervezni.