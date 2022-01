Bezuhant a babaváró kölcsön, de a lakáshitelek tartották magukat novemberben

Erős évet zárhatott tavaly a lakosság hitelpiac, de a tavaszi-nyári felívelés ősszel fokozatosan kifulladt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank számaiból. A most publikált novemberi adatok azt mutatják, hogy a márciustól havi százmilliárd forint fölé kerülő lakáshitelek tartják magukat, de a személyi és különösen a babaváró kölcsön tartósan lejtőre került 2021. utolsó hónapjaira – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

A novemberben folyósított 37,6 milliárd forintos babaváró kölcsön jelentősen elmarad az októberi 44,5 milliárd forinttól, és még ennél is messzebb került a gyermekvállalást segítő kölcsön egy évvel ezelőtti, 2020. novemberében kihelyezett 49,7 milliárd forintos havi hitelezésétől. Csupán egyszer volt ennél alacsonyabb a babaváró folyósítása, 2021. januárjában 35,9 milliárd forintot helyeztek ki a hitelből.

A babaváró kölcsön folyósítása és a születésszám között megfigyelhető egy trendszerű összefüggés, a havi születésszámok csökkenése többnyire a hitelkihelyezésekben is megmutatkozik. Ez az idén ősszel is így van, de korábban a most jellemző születésszámok lényegesen magasabb folyósítást eredményeztek a kamatmentes babaváró hitelből. Bár jóval a gyermek születése előtt is fel lehet venni a babaváró kölcsönt, azonban az adatokból az látszik a Bank360 szakértői szerint, hogy nem ritkán a gyermek születésének hónapjában folyósítják a kölcsönt.

Hiába volt az idén őszi születésszám még a nyár után megszokott csökkenés ellenére is bőven magasabb, összesen majdnem 25 ezer a 2020-as 24 ezerrel szemben, a babaváró folyósítások mégis jóval az előző évi alatt maradtak. A 130 milliárd forinthoz közelítő 2021 őszi babaváró folyósítás csaknem 17 százalékkal marad el a 2020-as, 156 milliárd forintot is meghaladó kihelyezéstől.

Zöld hitel helyett az utolsó olcsó hónap a lakáshiteleknél

A lakáscélú hitelekből összesen 111,4 milliárd forintot folyósítottak novemberben, amely néhány milliárd forinttal még meg is haladja az októberi 108,2 milliárdos összeget. Az egy évvel ezelőtti 83,8 milliárd forintos lakáshitel kihelyezéshez képest pedig jókora növekedést jelent. A nyári rekord összegek hosszabb fenntartása nem volt lehetséges, de még az ősz végén is jóval a korábbi évek feletti folyósítás történt meg.

A tartósan 100 milliárd forint felett maradó hitelezést segíti az október 4-től elérhető zöld hitelek folyósítása is. A lakáscélú hitelek felhasználási célja szerinti statisztika azonban azt mutatja, hogy még csak az első néhány zöld hitel folyósítás történhetett meg novemberben. Szinte nem is vettek fel magasabb összegben új lakások vásárlására lakáshitelt, márpedig a Zöld Otthon Program célja ez. Építésre és bővítésre azonban minden eddiginél magasabb, 13,4 milliárd forintos összeget folyósítottak, így elképzelhető, hogy először a zöld hitelből energiatakarékos házat maguk építők jutottak a felvett hitelhez. A novemberig folyósított zöld hitelek azonban így is csupán 6-7 milliárd forintot tehetnek ki, noha már november elején 40 milliárd felett alakult az igényelt összeg nagysága.

A zöld hitelek döntő többségére így még várni kell, a magas lakáshitelfolyósítás okát inkább a még novemberben is kedvező piaci hitelekben lehet megtalálni. Az átlagos THM ugyanis még csökkent is, az októberi 4,83 százalék után novemberben 4,69 százalék volt az átlagos teljes hiteldíjmutató a lakáshitelek körében. A kedvező körülményeknek a decemberi intenzív kamatemelési hullám azonban véget vetett, a legtöbb banknál már 5 százalékos THM alatt sem lehet lakáshitelt találni.

Fokozatosan csökken a személyi hitel

A személyi kölcsönökből 38,3 milliárd forintot folyósítottak a bankok novemberben a megelőző havi 40,6 milliárd forintot követően. A süllyedés ellenére is jelentősen meghaladja a folyósítás az egy évvel ezelőtti 23,9 milliárd forintot, vagyis a válság során tapasztalt alacsony értékek már a múlté. A Bank360.hu elemzése szerint a koronavírus-járvány előtti értékekhez visszazárkózás ugyanakkor nem sikerült, egy szűk félév erejéig érte el a válság előtti szinteket a személyi kölcsön. 50 milliárd forint fölött utoljára 2019. szeptemberében járt ez a hiteltípus.