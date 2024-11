Fizetés szélsebesen – vagy még annál is gyorsabban

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Szeptember 1-jétől elindultak és minden fogyasztó számára ingyenesen elérhetővé váltak az azonnali fizetési rendszerre építő qvik szolgáltatások. Az új technológia bevezetésével a legtöbb fizetési helyzetben használható versenyképes, biztonságos és hazai fejlesztésű alternatívát teremtett a jegybank. A qvik fizetés minden formája törvényileg ingyenes minden fogyasztó számára, miközben a kereskedők is a korábbiaknál lényegesen olcsóbb megoldást használhatnak. A Raiffeisen Bank az elsők között fejlesztett megoldásokat a vállalkozások részére. Ezekről a szolgáltatásokról beszélgettünk Czimer Gergellyel, a Raiffeisen Bank ügyvezető igazgatójával.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!