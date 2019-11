Így változik meg az életünk mostantól

Pénteken jár le a pénzügyi szolgáltatóknál - köztük a bankoknál, egészségpénztáraknál - vezetett számlák tulajdonosainak azonosítására megadott határidő. Ahogyan ebben a cikkben részletesen is írtunk róla, nem magyar specialitásról van szó, uniós előírásoknak kell megfelelnie a magyar bankrendszernek, amikor elvárja a számlatulajdonosoktól, hogy azonosítsák magukat. Azért van erre szükség, hogy ki lehessen szűrni a terrorizmust pénzelő hálózatokat, az eredeti cél legalábbis ez volt.

November elsejétől felfüggesztette a lakástakarék-szerződések értékesítését az OTP Bank. Ahogy arról írtunk, a már megkötött, illetve október 31-éig még tető alá hozott szerződéseket még végig vitték, az újak létesítését azonban mától felfüggesztették. A felfüggesztés napra pontosan egy évvel azt követően lett hatályos, hogy az Országgyűlés 2018. október 15-étől megszüntette a lakástakarékpénztári szerződést kötőknek addig több mint két évtizeden át biztosított állami támogatást. Amelynek mértéke évente a befizetett összeg 30 százaléka, de legfeljebb 72 ezer forint volt.

Hétfőtől a postán már nyomtatott formában is elérhető lesz a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), hat címletben, tízezer forinttól egészen kétmillió forintig, a piacon elérhető legmagasabb kamatozással. Az elektronikus MÁP Pluszból már több mint 2500 milliárd forintot jegyeztek eddig. A nyomdai úton előállított MÁP Plusszal az állam célja, hogy tovább erősítse a lakossági állampapírok szerepét a megtakarítási termékek piacán. A posta a Magyar Államkincstár almegbízottjaként végzi az értékesítést kizárólagos jelleggel több mint 2100 postai szolgáltató helyén.

Közben az Államadósság Kezelő Központ bejelentette, csökkentik a népszerű állampapírok kamatát november 4-étől. Eszerint

az Egyéves Magyar Állampapír kamata 3 százalékról 2,5 százalékra mérséklődik,

a 3 éves Prémium Magyar Állampapír kamata 1 százalék lesz a korábbi 1,4 százalék után,

az 5 éves futamidejű papír prémiuma 1,7 százalékról 1,4 százalékra változik.

Ahogy arról írtunk, az adósságkezelő ezzel a lépéssel a lakossági megtakarításokat vélhetően a Magyar Állampapír Plusz felé szeretné még jobban terelni. Az ugyanis a kamatcsökkentés fényében még kedvezőbb befektetési formát jelent a lakosság számára.

Október 31-től a Takarékbank Zrt. a Takarék Csoport új kereskedelmi bankja az összes jelenlegi takarékot egyesítette magában tizenegy takarékszövetkezet és két bank (Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. és a Takarékbank Zrt.) egyesülésével. A szükséges informatikai átállás miatt azonban csak november 6-án, várhatóan a délelőtt kezdik meg a működést. Az öt napig tartó átállás idején - november 5-ig - nem nyitnak ki a Takarékbank fiókjai. Az átmeneti időben a számlatulajdonosok az ATM-ekből az október 31-i záró fedezetük erejéig használhatják bankkártyájukat.

Vida József, a Takarék Csoport elnöke a megújult Piac & Profit magazinnak adott interjúban elmondta, annak érdekében, hogy a modern bankolással lépést tudjanak tartani, a szervezet további karcsúsítására lesz szükség, így jövőre 6500-6800 főre csökkenhet a jelenleg 7000 ezres létszám. Idénre pozitív nulla eredményt várnak, mivel az átalakulás áldozatokkal jár.

Mától már csak a megújított 500 forintos címlettel fizethetünk a boltokban. A régi bankjegyek október 31-ig voltak használhatók a készpénzes vásárlásnál.

Fontos, a jegybank a kivont bankjegyeket névértéken 20 évig még átváltja törvényes fizetőeszközökre. Abban az esetben, ha nincs időnk eljutni az MNB lakossági pénztárához, két opció is felmerülhet: a forgalomból bevont bankjegyeket 3 évig a posták is átváltják, emellett több banknál és postánál a 3 éven túl is lehetőség van a beváltásra. Ezen túl az MNB lakossági pénztárában húsz évig díjmentesen átválthatók a régi 500-asok.

És november 1-jén elindul az Apple TV+. Az internetes műsorszóró szolgáltatás saját gyártású filmeket és sorozatokat közvetít. A havi előfizetés 5 dollárba kerül.