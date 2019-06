Kétmillió számlatulajdonosnak sürgősen bankba kell mennie

Idén június 26-ig még pótolhatóak a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél, biztosítóknál. Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait. Az adatok pótlásához személyes megjelenés nem szükséges, a hiányzó dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók, vagy akár e-mailben is megküldhetőek.

Érdemes gyorsan intézkedni Érdemes gyorsan intézkedni

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának hatékony megakadályozása érdekében a magyarországi pénzügyi szolgáltatóknak legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. A pénzintézeteknek két évük volt az adategyeztetésre. A határidő közeledtével a bankoknak is célszerű erősíteni a tájékoztatási tevékenységüket annak érdekében, hogy az eddig el nem ért ügyfeleik is pótolhassák a hiányzó adataikat.

A magánszemélyek közül azok érintettek, akik a bankkapcsolatukat 2017 júniusa előtt létesítették, és hitelintézetük még nem másolta le személyazonosságukat és lakcímüket igazoló okmányaikat, esetleg nem rendelkezik minden szükséges személyi adatukkal, illetve nem töltöttek ki nyilatkozatot arról, hogy kiemelt közszereplőnek számítanak-e. A kötelező adategyeztetés a jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfeleket is érinti. Nyilatkozni kell a szervezet tényleges tulajdonosáról, valamint annak kiemelt közszereplői státuszáról.

Több mint két hete van mintegy 2 millió eddig még azonosítatlan bankszámla tulajdonosának az adatok pótlására. Az azonosítás igen egyszerű, és akár otthonról, néhány perc alatt elvégezhető. A még hiányzó, szükséges okmánymásolatokat és nyilatkozatot nem csak hitelintézetük személyes felkeresésével, de akár postán is beadhatják. Több hitelintézetnél már lehetőség van arra is, hogy az ügyfelek az illetékes banki ügyintézővel való élő – kamerás és mikrofonos számítógép vagy mobiltelefon segítségével történő – videókapcsolat révén tegyenek eleget a teljeskörű ügyfél-átvilágításnak. A nyilatkozatok ezen felül az arra alkalmas netbanki csatornán keresztül is megtehetők, továbbá beküldhetők e-mailen is. E lehetőségekről a szolgáltatók honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain kérhető információ.

Érdemes mielőbb eleget tenni a hitelintézetek adatpótlásra történő felhívásának,ellenkező esetben június 27-től a hiányzó adatok pótlásáig a számlák használatát a pénzintézetek korlátozzák.