Lerántották a leplet erről a kölcsönről: tényleg megéri így eladósodni?

Ha a decemberi extra kiadások miatt hitelre van szükség, sokan vágnak bele gyorskölcsön vagy személyi kölcsön igénylésébe. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy mit választunk a tucatnyi ajánlat közül. A Bank360 most összegyűjtötte, hogy mit érdemes tudni ezekről a hitelfajtákról a megfelelő döntés meghozatalához.

Legelőször érdemes tisztázni: a gyorskölcsön és a személyi kölcsön között ma már leginkább csak marketing szempontból van különbség, technikailag mindkettő személyi kölcsönnek minősül. A bankok annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb ügyfélkört el tudják érni, a kisebb összegű hiteleiket gyorskölcsönnek nevezik - jellemzően néhány tízezer forinttól néhány százezer forintig lehet igényelni - az akár 10 millió forint összegű hitelek pedig maradtak személyi kölcsönök.

Összemosódott a határvonal

A különbségtétel azért lehet fontos, mert kisebb összegű kölcsönöket kifejezetten erre szakosodott pénzügyi intézmények is nyújtanak (Provident, Cetelem, Cofidis és Oney), így pedig az ügyfél egyszerűbben össze tudja vetni az ajánlatokat. A határ egyébként annyira elmosódott, hogy az Oney és a Cetelem akár magasabb összegű kölcsönt is nyújt, utóbbi akár 10 millió forintot is.

De mit tud egy gyorskölcsön és mit egy annak nevezett személyi kölcsön? A különbséget nem könnyű elsőre meglátni. Alapvetően előbbi kamata jóval magasabb, mint utóbbié, bár ez sem teljesen egyértelmű. Ennek az az oka, hogy a bankok által meghatározott kamat és THM a hitelösszeg emelkedésével jellemzően csökken, vagyis a kisebb összegű kölcsönök THM-e egyszerűen mindig magasabb.

A gyorskölcsönök trükkje

A gyorskölcsönök esetében pedig mindig van egy olyan ajánlat, amelynek alacsony a THM-e - ez szerepel a hirdetésekben - adott összeg adott futamidőre. Annak esélye azonban, hogy épp ezek a paraméterek felelnek meg az ügyfélnek, meglehetősen kicsi. Ha pedig más paramétereket választ az ügyfél, a kamat azonnal felugrik akár 24,9 százalékra is. Itt tehát jelentősen emelkedik a kamat a paraméterek változásával.

Az összehasonlítás kedvéért 500 ezer forint összeget vennénk fel 48 hónapra, ez nagyságrendileg 12-15 ezer forint havi törlesztőt jelent a Bank360 számításai szerint. Akár 7,81 százalék THM-mel is kaphatunk személyi kölcsönt, ám ehhez az adott banknál számlát kell nyitni - ha nem vagyunk ügyfelei. Kérdés, szeretnénk-e 500 ezer forint kedvéért bankot váltani. Ha nem, akkor bankváltás nélkül 13,61 százalékos THM-mel kell számolnunk.

Az alacsony THM inkább csak álom

Ehhez képest a gyorskölcsönökre szakosodott intézmények ennél jóval magasabb kamatot kérnek. Az Oney 16,9 százalékos THM-mel dolgozik, a Cetelem 15,05, a Provident 24,8, a Cofidis pedig 22,6 százalékkal. Ehhez képest az általuk kínált legalacsonyabb THM 6,69 százalék az Oney-nál, 9,7 százalék a Providentnél és 7,9 százalék a Cofidisnél és 6,9 a Cetelemnél.

Az Oney kizárólag akkor ad ilyen alacsony kamattal kölcsönt, ha az igényelt összeg 5-6 millió forint, a futamidő pedig 12-23 hónap. Ez havi legalább 217 ezer forint törlesztőt jelent. Minden más esetben 16,9 vagy 19,9 százalék a THM. A Provident 9,7 százalékos THM-e csak abban az esetben él, ha 100 ezer forintot vesz fel az ügyfél 28 hétre, vagyis nagyjából hat hónapra. A Cetelem is meglehetősen szűk sávot hagy a legalacsonyabb THM-hez: 7-9,9 millió forintra, 24-36 hónapos futamidővel érvényes az ajánlat. Ehhez 194 ezer forint törlesztőt kell vállalni legalább.

A Provident esetében az is fontos, hogy esetükben fix ajánlatok közül lehet csak választani. Az ügyfél csak az összeget határozhatja meg, a futamidőt nem, az mindig adott. A legrugalmasabb ajánlata a Cofidisnek van: 3-3,5 millió forint közötti összegre 60-72 hónap futamidő mellett ad 7,9 százalék THM-mel kölcsönt. A paraméterek bármilyen változásával emelkedik a kamat, igaz, jóval kisebb léptékkel, mint a két másik cégnél.

Megfontolandó a választás

A gyorskölcsönök eredetileg azzal tudtak betörni a piacra, hogy valóban gyorsan hozzá lehetett jutni a pénzhez. Ez ma már nem megvalósíthatatlan feladat a bankok számára sem, az online azonosítás bevezetésével pedig a végletekig leegyszerűsödött az ügymenet. Így pedig komolyan megfontolandó, melyik cégtől igényeljünk hitelt. Tévhit, hogy a gyorskölcsönökre szakosodott cégek bárkinek adnak hitelt. Valójában ugyanazokon a stációkon kell keresztül menni, mint bármelyik banki bírálat esetében, szükséges a rendszeres jövedelem igazolása, és a KHR lista is kizáró ok a legtöbb cégnél. Egyedül a Provident ad kölcsönt azoknak is, akik szerepelnek a listán.