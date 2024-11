Lesújtó: az emberek fele azzal számol, hogy nyugdíjasként is dolgoznia kell

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A válaszadók 46 százaléka mondta, hogy az állami nyugdíj mellett munkabérrel is rendelkezni fog (azaz dolgozni tervez) idős korában is, míg 38 százalék valamilyen pénzügyi terméktől (pl. nyugdíjcélú megtakarítástól) várja a jövedelemkiegészítést. Érdekesség, hogy 13 százalék mondta, hogy bérbeadott ingatlanból számít időskori plusz bevételre.

Attitűd : Az index 59 pontot kapott, ami közepesnek számít. A magyarok harmada rendkívül tudatos a pénzügyeiben, míg másik egyharmaduk fejlődési úton van, és a fennmaradó rész hónapról hónapra él, aggódva a jövő miatt. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők nagyobb arányban hiszik, hogy képesek irányítani életük alakulását. Ugyanakkor a válaszadók 52 százaléka nem vezet rendszeres pénzügyi kimutatást. Aktivitás : A 61 pontos érték itt is közepes szintet jelez. A válaszadók 91 százaléka fontosnak tartja a pénzügyi biztonság és az egészségmegőrzés szerepét. Azonban a fiatalabbak kevésbé fogékonyak az időskorra való előtakarékosságra. A kutatás azt mutatja, hogy az emberek túlnyomó többsége egyetért abban, hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő a tisztes megélhetéshez.

Idén is elkészítette rendszeres felmérését az OTP Bank, melyben a magyarok öngondoskodási attitűdjét és megtakarítási szokásait vizsgálták. Az Öngondoskodási Index kutatás a korábbiakkal megegyező módon a 18-70 év közti, bankkapcsolattal rendelkező ügyfelekre fókuszált, 1500 fős mintavétellel. A kutatás három fő területet ölelt fel: az öngondoskodási attitűdöt, az aktivitást, valamint a témáról szóló szakmai és hétköznapi kommunikációt, számolt be a Bankmonitor .

