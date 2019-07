Magasabb sebességi fokozatba kapcsol a grúz gyorskölcsöncég

A MikroCredit Zrt. e hónaptól nemcsak Magyarországon, de a régióban is elsőként vezeti be az úgynevezett nem valós idejű ügyfélazonosítást, amelynek használatával éjjel-nappal, bárhonnan elindítható a hitelügyintézés. A cég tulajdonosainak kormányzati kapcsolatairól korábban több feltételezés is megjelent.