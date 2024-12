Már csak egy hónap maradt – figyelmeztette a kormány a magyarokat

Mint írták, a programban 105,8 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, a nyári keretemelés jóvoltából az eredetileg kalkulált 15 ezerhez képest eddig több mint 20,6 ezer háztartás támogatásáról született döntés 84,4 milliárd forint értékben. A nyertesek mintegy negyedének már el is utaltak összesen 14,5 milliárd forintot. A legalább elfogadott időközi kifizetési kérelemmel rendelkező projektekben 20,8 megawatt összes beépített teljesítményű napelemes rendszereket és 34 megawattóra kapacitású energiatárolókat telepítettek.

