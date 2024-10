Készen áll a nyugdíjba vonulásra, de fél, hogy elfogy a pénze?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A Smart Insurance Broker több mint 25 éves pénzügyi szolgáltatási tapasztalattal azt vizsgálja meg, hogy jelen pillanatban ebben a rohanó, felgyorsult, bizonytalanságokkal teli világban milyen lehetőségeket tud biztosítani az érdeklődőknek a témában. Egy izgalmas, olyan új irányzatot mutat be, ahol a cégek bizalmi szerepet töltenek be. Paradigmaváltást illusztrál a pénzügyi szolgáltatások terén, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a visszavonulásukat tervezőknek miért szükséges megérteniük, és részt venniük a folyamatban, és végeredményeképpen hogyan tudják követni a cég útmutatásukat, amelynek az eredménye, hogy gondtalanul élvezhessék hosszú évek kemény munkájának a gyümölcsét.

