Még többen fizethetnek mobillal, órával

A CIB Bank mától elérhetővé teszi az érintéses fizetésre alkalmas CIB Visa üzleti bankkártyával rendelkező ügyfelei számára is az Apple Pay szolgáltatást, amely nemcsak egyszerű és biztonságos, de minden eddiginél gyorsabb és kényelmesebb mobilfizetési módot biztosít. A CIB Visa Inspire és CIB Mastercard kártyákkal rendelkező lakossági ügyfelek után így most már a vállalati ügyfelek által használt kártyákkal is elérhető a szolgáltatás, és ezzel a CIB által kibocsátott összes érintéses fizetésre alkalmas bankkártyával lehet Apple Pay-jel fizetni.

Az Apple Pay lényege a biztonság, a személyes adatok védelme. Az Apple Pay szolgáltatással használt bankkártya tényleges kártyaszámait sem a készülék, sem az Apple szerverei nem tárolják. A program egy egyedi azonosítót (Device Account Number) rendel a kártyához, amelyet titkosított formában, biztonságosan tárol a készülék biztonsági moduljában (Secure Element). Minden tranzakció engedélyezése egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód alapján történik.

Ráadásul a jelenlegi járványügyi helyzetben különösen előnyös az Apple Pay használata, hiszen érintésmentes fizetést tesz lehetővé, és a vásárlás összegétől függetlenül a legtöbb POS terminálnál nincs szükség PIN kód megadására sem az Apple Pay-jel történő fizetések során.

Az Apple Pay egyszerűen beállítható, és aktiválásakor a bankkártyák minden előnye továbbra is elérhető a felhasználók számára. Az üzletekben az Apple Pay az iPhone SE, iPhone 6 és újabb készülékek, valamint az Apple Watch óra segítségével is használható.

Az Apple Pay-t elfogadó alkalmazásokon és weboldalakon keresztül egyszerűen lehet online vásárolni a Touch ID segítségével, vagy iPhone X-en az oldalsó gomb kétszeri megnyomásával a képernyőre nézve Face ID arcazonosítással. Az Apple Pay szolgáltatással nem kell hosszú számlanyomtatványokat kitölteni, vagy újra és újra begépelni a szállítási és számlázási adatokat. Termék vagy szolgáltatás mobilalkalmazásról vagy Safariról történő kifizetésekor az Apple Pay az iPhone 6 és újabb telefonokon, iPhone SE, iPad Pro, iPad (ötödik generációs), iPad Air 2 és iPad mini 3 készülékeken, valamint ezek újabb modelljein működik. Ezenkívül a 2012-ben vagy azután bevezetett, macOS Sierra operációs rendszerrel működő Mac számítógépről is intézhető a fizetés, amelyet ezután iPhone 6 vagy újabb készülékről, illetve Apple Watch okosóráról, vagy az új MacBook Pro-ra telepített Touch ID-val lehet visszaigazolni.