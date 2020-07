Mi lesz most a horvátországi nyaralással?

Kisebb meglepetésre a kormány úgy léptet életbe beutazási korlátozást számos országgal szemben, hogy Horvátországot kihagyja a szigorításból - a magyarok egyik kedvenc nyaraló-célpontja szabadon látogatható oda-vissza, hiába ért csúcsra az új fertőzések száma. Arra azonban nincs garancia, hogy ez sokáig így is marad: Gulyás Gergely is utalt rá, hogy heti rendszerességgel átnézik a besorolásokat, de ha kell, akár soron kívül is lépnek. Ha így alakul, elég macerás lesz hazajönni az Adriáról, még ha nem is lehetetlen - de némi kényszerű otthonlétet és plusz költséget be kell majd kalkulálni.

A kormány vasárnapi bejelentése alapján az aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján sorolják három kategóriába az országokat szerdától. A zöld kategóriába került országokból szabadon jöhetnek haza a magyar állampolgárok - ide került most Horvátország is. A sárga és piros kategóriából hazaérkezve viszont kötelező koronavírus-tesztet végrehajtani, negatív teszt esetén 2 hetes karantén, pozitív esetén pedig karantén és újabb tesztek várnak az utazókra. (A határon egészségesnek tűnők esetében is rövidíthető a karantén hossza két, 48 órán belül készülő negatív koronavírus-teszttel.) Horvátországban csúcsra ért a napi új megbetegedések száma Horvátországból a legfrissebb elérhető covid-statisztika szombati, ekkor 140 új fertőzöttet azonosítottak az országban - ahogy a Worldometers grafikáján is látszik, ez új napi csúcsot jelent. Forrás: worldometers.info Forrás: worldometers.info Az aktív esetek görbéjén nagyon jól látszik az a bizonyos második hullám, amelynek megjelenésétől mindehol rettegnek, ahol már túl vannak az elsőn: Forrás: worldometers.info Forrás: worldometers.info A határt érintő lazítások miatt elözönlötték a turisták az országot, jelenleg nagyjából 500 ezer, zömében közép-európai és németországi turista nyaral a horvátoknál. Pénteken bizonyos korlátozásokat életbe léptettek: a "harmadik országbeli", azaz nem EU-tagállam vagy schengeni övezeten kívülről érkező turistáknak 14 napos, negatív teszt esetén 7 napra rövidíthető karanténba kell vonulniuk. Hétfőtől pedig kötelező lesz a védőmaszk viselése is a legtöbb nyilvános zárt térben. Kérdés, hogy mire lesz mindez elegendő - meg tudja-e fékezni a vírus terjedését a maszkhasználat? A járvány megállítása jelen állás szerint csak az egyéni fegyelmezettséggel lehetséges (hiszen nincs védőoltás): a távolságtartás, a maszkviselés, az otthon maradás (vagy legalábbis a közösségbe járás korlátozása a legszükségesebb esetekre) bizonyult csak hatásos ellenszernek a covid ellen. Ezt a hétköznapok során megvalósítható, ám külföldi nyaralásra biztosan nem azért megy az ember, hogy a hotelszobában, apartmanban kuksoljon. Turisták egy kávézó teraszán a horvátországi Abbáziában (Opatija) 2020. július 1-jén. MTI/EPA/Antonio Bat Turisták egy kávézó teraszán a horvátországi Abbáziában (Opatija) 2020. július 1-jén. MTI/EPA/Antonio Bat Csak a bizonytalanság biztos Hiába azonban a csúcsra érő napi esetszám-növekedés, az új magyar beutazási szigorítások nem érintik Horvátországot, az ország a zöld besorolást kapta, szabadon jöhetnek-mehetnek a magyar állampolgárok a két ország között. A vasárnapi sajtótájékoztatón Gulyás Gergely ezt azzal indokolta: bár a növekedés valóban nagy, de a fertőzésszám összességében alacsony, ezért egyelőre a zöld kategóriában marad az ország. (A hivatalos statisztika tegnap 1088 aktív esetről számolt be.) Arra azonban nincs garancia, hogy mindez így is marad. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy a kormány a szerdánkénti rendszeres ülésén tekinti át az országok besorolását. Ez alapján ha a horvátországi statisztika tovább romlik, akár már csütörtökön, vagy a következő csütörtökön is változhat a zöld státusz, ahogy persze az is elképzelhető, hogy a horvát intézkedések hatásosak lesznek, és nem kerül sor a szigorításra... a helyzetet tovább bonyolítja, hogy Gulyás Gergely azt is elmondta: folyamatosan követik a fejleményeket, így ha egy országban drámaian romlik a helyzet, nem várják ki az átsorolással a szerdai kormányülést sem, azonnali intézkedést hoznak. Mi lesz, ha átsorolják Horvátországot? Jelenleg tehát sem a Horvátországba történő beutazásnál, sem a hazautazásnál nincs korlátozás. Annak kisebb az esélye, hogy a horvátok részéről változzon a felállás - nálunk továbbra is jók a számok, alig van új megbetegedés, esik az aktív fertőzöttek száma, nincs még nyoma a második hullámnak. Ha Horvátország nálunk a sárga kategóriába kerül, akkor a már fentebb írt korlátozásokra, kötelező tesztelésre, karanténra kell készülni. A karanténból kikerülni negatív tesztekkel lehet, aminek díját csak augusztus 1-jéig vállalja át az állam (Gulyás Gergely indoklása szerint azért, mert már vannak előfizetett utak, az utazás lefoglalásának időpontjában pedig még nem tudhatták a polgárok, melyik a zöld és melyik sárga ország). Augusztus 1-je után viszont maguknak kell fizetniük a tesztelés díját az utazóknak. Ami a lekötött utazások árát (illetve a meghiúsult utazás árának visszafizetését) illeti: egy, a koronavírus-járványra szabott rendelet szerint ha az ügyfél által megkötött utazási szerződés teljesítése 2020. augusztus 31-ig a koronavírus miatt az utazási iroda oldalán lehetetlenné válik (pl. ha az utat az iroda törölni kénytelen, mert a szálloda a járványra tekintettel nem fogadja az utazókat, a repülőjáratot törölte a légitársaság, stb.), akkor az utazási iroda a befizetett teljes díj vagy előleg visszafizetése helyett kiállíthat egy levásárolható utalványt, amelyet azonban az utas nem köteles elfogadni, visszakérheti a pénzt is - a lényeg, hogy nem érheti kár az utazót. Ha azonban az utazó maga dönt úgy, hogy a járványra tekintettel nem szeretne utazni (például: nem vállalná az esetleges karantént visszatéréskor), akkor továbbra is az érintett utazási iroda általános szerződési feltételei szerinti bánatpénz fizetése mellett mondhatja fel a szerződést. Jól jönne 1,5 millió forint? 