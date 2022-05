Mire figyeljünk, ha egyszerre sok készpénzt akarunk felvenni?

Tény, hogy egy milliós összegnél már jóval drágább a készpénzfelvétel, mint ha átutalással, vagy épp bankkártyával fizetnénk - hívja fel a figyelmet a Bankmonitor szakértői cikke. Hiszen vannak olyan esetek, amikor mindenképp a kézzelfogható pénzre van szükség, ekkor pedig nem mindegy, hogy bankfióki ügyintézéssel, vagy ATM-ből veszünk ki pénzt, illetve több fontos tényezőt is meg kell még vizsgálni.

Mikor ingyenes a készpénzfelvétel?

Ha bankszámla szolgáltatásodhoz előzetesen beállításra került, akkor alapesetben havonta kétszer van lehetőség összesen 150 ezer forinthoz díjmentesen) bármilyen bank ATM-éből hozzájutni.

Ha ennél többre van szükség, akkor jó eséllyel már lesz díja a tranzakciónak, bárhogy is járjunk el. Ugyanakkor léteznek olyan számlakonstrukciók, amelyekkel ennél jelentősen nagyobb összegben is vehetünk fel pénzt díjmentesen.

ATM vagy bankfiók?

Ha pedig mindenképpen fizetnünk kell a tranzakcióért, akkor nagyon nem mindegy, hogy mekkora összegről van szó.

A bankok ATM-jei között hatalmas eltérések vannak a felvehető készpénz mennyiségét tekintve, sőt, sok esetben ATM-enként is lehetnek különbségek.

Az automatás készpénzfelvételi limitek egyrészt attól függnek, hogy a bankkártyához milyen limit-beállítások tartoznak, illetve a bankok is meghatároznak kétféle limitet. Az egyik a tranzakcióra vonatkozik, míg a másik a naponta kivehető összeget határozza meg. Emellett pedig az sem mindegy, hogy saját, vagy idegen banki automatát szeretnénk használni. Ez utóbbinál ugyanis jellemzően kevesebb az egyszerre kivehető összeg.

A pénzintézetek általában nem értékre határozzák meg az egy tranzakcióval felvehető összeget, hanem a bankjegyek számában, így tehát a limit biztonsági okok mellett az automata fizikai korlátait is figyelembe kell, hogy vegye. Vannak tehát olyan ATM-ek, amikből több, valamelyikből kevesebb lehet az egyszerre felvehető összeg.

Bank és bank között is nagy a különbség. Fotó: Pixabay

A legmegengedőbb bankoknál maximum 800 ezer - 1 millió forint vehető fel ATM-ből, de olyan bank is van, ahol csak 200 ezer forint érhető el egy tranzakcióval. Érdemes tehát erről előzetesen tájékozódni, vagy megfontolni a jellemzően drágább bankfióki készpénzfelvételt, ahol nagyobb összeget, akár milliókat is kivehetünk számlánkról.

A bankfióki készpénzfelvételnek is szabályai vannak, egy bizonyos összeg felett például előre be kell jelentenünk a szándékot. Az értékhatár pedig igencsak szélsőséges lehet és nem csak bankonként, hanem valahol még bankfiókonként is.

A Bankmonitor szakértői a legalább 500 ezer forintos pénztári kifizetések előtt mindenképpen javasolják az előzetes bejelentést a banknál.

A bejelentési határidővel szintén számolnunk kell, amely a legtöbb pénzintézetnél legalább egy munkanappal a pénztári készpénzfelvétel tervezett időpontja előtt esedékes. Ugyanakkor meghatározott értékhatár felett ez még hosszabb is lehet, több millió forint esetében érdemes már 2, vagy 3 nappal korábban gondoskodni a bejelentésről.

Ha pedig megvan az időpont, érdemes nem elkésni, vagy elmulasztani, ugyanis ennek is díja lehet. Persze bármi közbejöhet, ezért hasonló esetben érdemes még időben jelezni a banknak, ha nem tudunk befáradni a megbeszélt időpontban, ezzel a plusz költség megspórolható.

Milyen költséggel kell számolnunk?

Más és más díjakkal találkozhatunk aszerint, hogy ATM, vagy pénztári készpénzfelvételt veszünk igénybe.

A bankfióki készpénzfelvétel jellemzően drágább, több ezer forint is lehet. 500 ezer forint felvételénél például jellemzően 3 és 7 ezer forint közötti összeget érdemes kalkulálni. Az ATM-es tranzakció még ennél is változatosabb díjakat mutathat, itt főleg a saját bankszámlacsomagnak van ráhatása az összeg alakulására, ami 0 forinttól egészen több ezer forintig is terjedhet.

Nagy összegű készpénzfelvétel előtt tehát érdemes külön egyeztetni a bankfiókkal, így személyre szabottan kalkulálhatunk - teszi hozzá a Bankmonitor.