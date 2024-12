Mondtak egy számot: mennyivel emelkednek a magyar fizetések 2025-ben?

A bérek alakulását nemcsak a cégek döntései, hanem a munkáltatók alkalmazkodóképessége is befolyásolja. A cég vezérigazgatója, Dr. Tóth Ágnes hangsúlyozta, hogy a bérek mellett a munkahelyi környezet, a képzési lehetőségek, valamint a munkavállalók elkötelezettségének növelése kulcsszerepet játszik a munkaerő megtartásában.

Miközben 2024-ben a reálbérek várhatóan 7,9 százalékkal emelkednek, 2025-re már óvatosabb béremelési tervek körvonalazódnak. A vállalatok átlagosan 7 százalékos, de reálisan inkább 5 százalékos emelésre számítanak. Ez a szám azonban iparáganként és régiónként eltérhet, a versenyszférában jellemzően magasabb emelések várhatók például a mérnöki vagy programozói pozíciókban. Az állami szektor béremeléseit gyakran kormányzati döntések határozzák meg, ahogyan az egészségügyben is látható volt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!