Orbán Viktor aláírta: megérkezett a legfontosabb szám a nyugdíjasoknak

Az Orbán Viktor által jegyzett rendeletből kiderült az is, hogy a januárra járó ellátást már az emelt összegben kell folyósítani, amennyiben pedig valaki több járandóságra is jogosult, azokat külön-külön kell emelni.

Közzétették, így hivatalossá vált, hogy a kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben foglaltak szerint kapott felhatalmazás alapján elrendelte, hogy 2025. január elsejétől 3,2 százalékkal kell emelni az ezt megelőzően megállapított nyugdíjakat, köztük a legtöbbeket érintő öregségi nyugdíjat is – azt, hogy pontosan milyen további ellátások érintettek, a rendelet szövegében tudja elolvasni a Magyar Közlönyben .

