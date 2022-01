Óriásit nőtt idén a gyed - számolja ki mennyit kaphat!

A minimálbér emelése nem csak a bérből élőket érinti, hanem azokat is, akik valamilyen ellátásra jogosultak. A kötelezően adandó legkisebb bér ugyanis több ellátás esetében is viszonyítási alap. Az álláskeresési járadék és a táppénz mellett a gyednél is meghatározó tényező a minimálbér.

A gyermekgondozási díj összege alapesetben a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

Vagyis azzal, hogy 2022-től közel 20 százalékkal bruttó 200 ezer forintra emelkedett, a gyermekgondozási díj (gyed) is emelkedik. A maximális összege így bruttó 234 360 forintról 280 ezerre nő, mivel az ellátásból 15 százalékos szja-t és 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak le, a gyed maximum nettója 175 770 forintról 210 ezerre emelkedik.

A többlet 34 230 forint.

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig jár a szülőnek. Az igénylés feltétele, hogy a szülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napnyi biztosítotti jogviszonyt fel tudjon mutatni.

Frissített kalkulátorunkkal azonban nemcsak a gyed összegét tudja kiszámolni, de a csed és gyes összegét is megtudhatja, ahogy azt is, hogy melyik ellátásra naptár szerint meddig lesz jogosult.