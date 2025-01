Tovább lazult az adósságfék, újra megmozdulhat a lakáshitelpiac

Jelentősen kibővítette a leendő lakáshitel-adósok mozgásterét egy tavaly megjelent jegybanki rendelet: ennek értelmében idén januártól azok is felvehetnek 10 százalékos önerővel lakáshitelt, akik energiatakarékos ingatlan megvásárlását finanszírozzák a kölcsönből. Ez a szabály komoly engedményt jelent a jegybanki adósságfék-szabályokban foglalt feltételekhez képest, hiszen alapesetben a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 80 százalékáig nyújtható lakáshitel – vagyis az adósnak 20 százaléknyi önrészt elő kell teremtenie.

Főként az új lakások lehetnek a nyerők

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendelete szerint építés, vásárlás esetén akkor megfelelő az ingatlan, ha az összesített energetikai jellemzőjének számított értéke nem haladja meg a 68 kWh/négyzetméter/évet. Emellett az épületnek legalább „A+” energetikai minőség szerinti besorolással is rendelkeznie kell. Felújításnál némileg bonyolultabb a helyzet: az ingatlan energetikai besorolásának a munkálatok előtt rosszabbnak kell lennie „A” kategóriánál, a korszerűsítést követően pedig a kérdéses besorolásnak el kell érnie az „A” kategóriát.

Ráfért a piacra egy kis könnyítés

Fotó: Depositphotos

Emellett az épület összesített energetikai jellemzőjének számított értéke a munkálatok végén nem haladja meg a 76 kWh/négyzetméter/évet, vagy a felújítással el kell érni, hogy az épület energiafogyasztása legalább 30 százalékkal csökkenjen.

Szintén nagyon fontos könnyítés, hogy az energetikai szempontból hatékony lakás vásárlásánál a havi törlesztőrészlet akár az igazolt jövedelem 60 százalékát is elérheti, annak mértékétől függetlenül: a jegybanki adósságfék-szabályok szerint viszont ez a könnyítés csak a legalább 600 ezer forintos jövedelmet igazolni tudó adósokra vonatkozik, alacsonyabb jövedelemnél legfeljebb 50 százalék lehet a törlesztőrészlet/jövedelem arány.

„A jegybank rendelete egyértelműen az új lakások finanszírozásának kedvez, hiszen ezek vásárlásával a legkönnyebb megfelelni a jogszabályban lefektetett feltételeknek. Emellett az is logikusnak tűnik, hogy a bankok az új lakások hitelezéséhez nyújtanak majd szívesebben alacsony önerő mellett lakáshitelt, hiszen itt alacsonyabb a kockázat, mint mondjuk egy felújított családi ház esetén” – nyilatkozta lapunknak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzátette: az új lakások finanszírozási arányának növekedése nem is ártana a lakáshitel-piacnak, hiszen az MNB adatai szerint a múlt év első tizenegy hónapjában felvett, 1234,6 milliárd forintnyi lakáshitelnek több mint 77 százalékát használt ingatlan vásárlására fordították a háztartások, ami még a korábbi években megszokott, 70 százalék körüli értéknél is jóval magasabb arány. Ehhez képest új lakások vásárlására mindössze a tavaly novemberig felvett lakáshiteleknek mindössze kereken a tizedét fordították, míg az építés/bővítés súlya ennél is alacsonyabb volt valamivel.





A fiatalok már korábban kedvezményt kaptak

A tíz százalékos önerő alkalmazása nem teljesen új a hazai lakáshitel-piacon, hiszen az első lakásuk vásárlását hitelből finanszírozó fiataloknál már 2024. elejétől kivételt tett az MNB. Itt az az egyik fontos feltétel, hogy az igénylő ne legyen idősebb 40 évesnél – és ha van adóstársa, akkor ő sem. A másik kulcsmomentum, hogy az igénylőnek és az adóstársnak sem lehet – és korábban sem lehetett – 50 százalékot elérő tulajdoni hányada lakóingatlanban. Ez alól az jelent kivételt, ha olyan lakásban rendelkeznek nagyobb tulajdoni hányaddal, amelyet jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog terhel.

„A tíz százalékos önerővel igényelhető lakáshitelek kapcsán nagyon fontos megjegyezni, hogy a jegybanki szabályozásnak való megfelelés önmagában még nem garancia a sikerre, továbbra is a bankok határozzák meg, hogy pontosan milyen feltételekkel hajlandók hitelt nyújtani: így kellően nagy jövedelem igazolására, és persze adóstárs bevonására is szükség lehet” – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A lakáshitelek iránti kereslettel mindenesetre nemigen volt gond az elmúlt évben, sőt, a novemberi számok ismeretében most már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy sikerült megdönteni a 2021-es, valamivel 1300 milliárd forint feletti folyósítási rekordot is. Az élénk kereslet nyomán nem túlságosan meglepő, hogy a lakáshiteleknél változatlanul szorgalmasan akcióznak a bankok – még ha kamatok további csökkentésére egyelőre nincs is mozgásterük.

