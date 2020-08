Újra pénzt kapnak a családok az államtól jövő héten

A családi pótlék összege egyébként a gyermemek számától függ, annak nagysága pedig már 10 éve változatlan. Egy gyermek esetén 12 200 forint, két gyermeknél 13 300, három gyermek esetén pedig 16 ezer forint gyermekenként. A juttatást ugyanazon gyermek után csak egy jogosult, tehát csak az egyik szülő igényelheti. A támogatás emelését már évek óta szorgalmazza az ellenzék, a koronavírus-járvány miatt pedig felerősödtek ezek a hangok. A gazdaságmentő, családvédelmi intézkedések sorából hiányolták ezt az elemet. A javaslatot azonban, ahogy korábban, úgy most sem díjazta és fogadta el a kormány.

Most pedig a kormány a szeptemberi pótlék kifizetését hozza előre ilyenkor azzal a szándékkal, hogy a családok számára anyagilag megkönnyítse az iskolakezdéssel kapcsolatban felmerülő költségeket. Eredetileg ugyanis az első iskolai nap után érkezne az ellátás, ezért hogy minden felszerelést időben meg tudjanak venni, bő egy héttel előrehozza az utalást.

Az viszont új fejlemény, hogy az államkincstári utalási naptára szerint idén decemberben már nem hozza előre a januári családi pótlék utalását a kormány. Így decemberben már csak egyszer, a megszokott első napokban érkezik a támogatás, holott még a tavalyi évben is kétszer utalt családi pótlékot a magyar állam, a második alkalommal a karácsony előtti időszakban. Ennek a célja az ünnepi készülődés anyagi támogatása volt.

Folytatja az eddigi hagyományát a kormány, miszerint van két olyan hónap egy év során - az augusztus és a december -, amikor két alkalommal is utal családi pótlékot az arra jogosult családoknak. Ez láthatóan idén sem fog teljesen megtörni, hiszen az augusztus 4-i banki jóváírást követően augusztus 25-én is pénz érkezhet a családokhoz. Igaz, ennek azért megvan az ára, mivel ez a mostani utalás nem egyfajta extrajuttatást jelent - írta laptársunk, a Privátbankár.hu.

