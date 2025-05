Újratárgyalják a minimálbért?

Az újratárgyalás és a jövőévi minimálbér emelés kapcsán az elmúlt napokban több elemzés, értékelés is született, ezért szükséges rögzíteni, hogy a fenti prognózisból adódóan a 2025-re korrigált prognózis és a bérmegállapodásban foglalt adatok közötti eltérések számtani összege 0,3 százalékpont.

A felek a tárgyalások során számításba vették annak lehetőségét is, hogy ezeknek a mutatóknak az alakulását jelentős mértékben befolyásolhatják a soron következő évek európai gazdasági és világgazdasági eseményei is. Ezen helyzet kezelése céljából rögzítették a felek, hogy "amennyiben az egyes mutatók eltéréseinek számtani összege a tárgyév I.-III. negyedévi átlagos tényadatai alapján pozitív vagy negatív irányban meghaladja az egy százalékpontot, a VKF tagjai a 2026-ra, illetve 2027-re vonatkozó minimálbér emelés mértékét újratárgyalják – áll a közleményben.

Kapcsolódó cikk Ennyi lesz a minimálbér a következő három évben, itt vannak az adókönnyítés részletei is Aláírták a megállapodást.

