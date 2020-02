Ennyit vallottak be a női képviselők a vagyonnyilatkozataikban

Múlt hét végén leadták az országgyűlési képviselők a vagyonnyilatkozatukat. Összeállításunkban ezúttal kizárólag a női képviselők bevallásait néztük át. Ezekből idén is kitűnt: vállalkozásokban alig vannak jelen, ugyanakkor szembetűnő, hogy többüknek 7-8 ingatlan is van a nevén. Bangóné Borbély Ildikótól Vadai Ágnesig jöjjön a 24 országgyűlési képviselőnő!

Ahogy tavaly február elején, úgy idén is átrágtuk magunkat a parlamenti képviselőnők vagyonbevalássain. Nem egy esetben találtuk azt, hogy megtakarítással, tartozással, nagyértékű ingósággal nem rendelkeznek, és idén is elmondható volt, hogy még mindig bevett szokás kézzel - és sok esetben olvashatatlan írással - kitölteni ezeket az önbevalláson alapuló vagyonnyilatkozatokat.

Ki és mit vallott be idén? Bangóné Borbély Ildikótól Vadai Ágnesig betűrendben jöjjön a 24 országgyűlési képviselőnő:

Bangóné Borbély Ildikó

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnöki tisztségét betöltő MSZP-s politikusnőnek továbbra sincsen ingatlan a nevén, viszont a 2017-ben vásárolt Toyota Avensis autója még megvan. Tartozásai csökkentek 2019 és 2020 között, lakáskölcsönéből már csak 1,084 millió forintot, míg autóhiteléből alig 100 ezer forintot kell visszafizetnie. A vagyonnyilatkozaton feltüntetett juttatások közt lakásbérlet, iPhone, SIM-kártya, laminálógép, üzemanyagkártya, több laptop, garzon íróasztal és konténer, mikró, vízforraló és kávéfőző is szerepel.

Bartos Mónika

A diákok külföldi nyelvi kurzusáért felelős miniszteri biztosnak, aki egyben a külügyi bizottság és a törvényalkotási bizottság fideszes tagja is, több ingatlan is szerepel a vagyonnyilatkozatában. Még 1992-ben vásárolt egy XIX. kerületi 45 négyzetméteres lakást, míg 2010-ben a XIV. kerületben örökölt egy hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlant. Szintén a képviselőnő nevén van egy szentendrei nyaraló is, amelyet 1989-ben ajándékoztak neki, valamint egy szentendrei telek is, ez utóbbit 2000-ben vásárolta. Autója egy 2014-es évjáratú Chrysler PT.

Tartozást és megtakarításokat Bartos Mónika nem tüntetett fel a nyilatkozatban, viszont a havi bruttó 1,38 millió forintos képviselői tiszteletdíja mellett miniszteri biztosként szintén minden hónapban 500 ezer forint üti a markát, emellett évente egyszer meghívott előadóként kb. 108 ezer forintos tiszteletdíjat kap, igaz azt már tüntette fel, hogy mindezt milyen intézménytől. A felsorolt juttatások közt szerepel egy iPhone X, üzemanyagkártya és egy laptop is, míg miniszteri biztosként Bartos Mónika jogosult egy Skoda Superb használatára is.

A miniszteri biztos egyedüli tulajdonosa a Bavamona Nonprofit Kft-nek, amelynek főtevékenysége a céginformációs adatbázis szerint „egyéb sporttevékenység”, de a cég Nemzeti Kulturális Alap adatai alapján például 2013-ban fotókiállítás rendezésére kapott 3 millió forintos támogatást.

Bősz Anett

A korábban független, mostanra a DK frakciójába beülő képviselőnő vagyonnyilatkozata az előző évhez képest jelentősen több tétellel gyarapodott. Ingatlanja továbbra sincs, vásárolt viszont egy használt Toyota Priust 2019-ben, és megtakarításait tekintve is sokkal jobban áll, mint korábban. 450 ezer forint készpénze mellett rendelkezik 1,8 millió forinttal és 1450 euróval (nagyjából 490 ezer forint) bankszámláján.

Bősz Anett, Vadai Ágnes, Szabó Tímea, Kunhalmi Ágnes (b-j) (Forrás: Szabó Tímea Facebook) Bősz Anett, Vadai Ágnes, Szabó Tímea, Kunhalmi Ágnes (b-j) (Forrás: Szabó Tímea Facebook)

Továbbra is fizeti diákhitelét, igaz ez egy év alatt 1,8 millió forintról 500 ezerre apadt. Bősz Anett emellett a Budapesti Corvinus Egyetemen is tartott órát, ezért bruttó 180 ezer forintot kapott az intézménytől. Feltüntetett juttatásai közt szerepel két laptop, egy Samsung Galaxy telefon, lakásbérlet, irodabérlet, garzon szekrény, konténer és íróasztal és egy nyomtató is.

Csöbör Katalin

Az európai ügyek bizottságának tagjaként tevékenykedő, fideszes politikusnő nevén több alsózsolcai ingatlan is van, egyedüli tulajdonosa egy 1040 négyzetméteres telken álló 270 négyzetméteres lakóháznak és egy 2160 négyzetméteres gyümölcsösnek is, míg egy 740 négyzetméteres telken álló 80 négyzetméteres ház tulajdonjogán osztozik. Emellett szerepel a bevallásában egy miskolci ház is, ez utóbbit 2018-ban vásárolta, a telek alapterülete 626 négyzetméter, míg az épületé 160 négyzetméter. A képviselőnőnek egy 2015-ben vásárolt Skodája is van, ennek pontos típusát nem jelezte. Megtakarítása nincs, viszont egy jelentős, 32,5 milliós összeggel tartozik egy pénzintézetnek. Juttatásként kapott egy iPhone-t, egy laptopot, valamint irodahasználati joggal is rendelkezik, és egy asszisztens segíti a munkáját.

Czunyiné Bertalan Judit

A volt államtitkár még 2018-ban örökölt teljes- vagy társtulajdonosként több mint 10 ingatlant Bokodon, a több ezer négyzetméteres telkek közt van kert, szántó és olyan is, amelyen lakóház áll, emellett üzemben tartója egy Mercedes GLA típusú személygépkocsinak is. A politikusnő rendelkezik emellett egy 10 millió forint értékű előtakarékossági életbiztosítással és egy 8 millió forintos életbiztosítással is, míg tartozásai közt egy 7 milliós lízingszerződés szerepel, valamint egy 8 milliós ingatlanvásárlási hitel kezese is.

Rendelkezik egy 10 millió forint értékű biztosítással és ugyancsak 10 millió forint értékű előtakarékossági életbiztosítással, míg két kiskorú gyermekének szánt lakáskassza-megtakarítása is az ő nevén van, összesen 5,2 millió forint értékben. Juttatásai közt szerepel egy iPhone X, egy nyomtató és három laptop is.

Demeter Márta

Az LMP-s frakcióvezető-helyettes az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnökeként is tevékenykedik. Nevén van egy 2018-ban örökölt XIV. kerületi, 49 négyzetméteres lakás, valamint 1,64 millió forint takarékbetétben elhelyezett megtakarítás is. Egyéb bevétele a képviselői tiszteletdíj mellett a lakáskiadásból származik, bruttó 170 ezer forintos értékben havonta.

A juttatások közt feltüntette a képviselői üzemanyagkártyát és az irodahasználati jogot. Emellett jelenleg használ egyebek mellett egy iPhone X-et, egy Lenovo laptopot, két kamerát, íróasztalt, szekrényt, forgószéket, mikrót és egy hűtőszekrényt is.

Demeter Márta (Forrás: LMP/Facebook) Demeter Márta (Forrás: LMP/Facebook)

Dunai Mónika

Az Országgyűlés kulturális bizottságába tartozó „Női Méltóságért” albizottság fideszes elnökének ingatlanja egy XVII. kerületi, 723 négyzetméteres telken álló 104 négyzetméteres lakóház. Autója nincs, 3 millió forint készpénze mellett viszont több megtakarítással is rendelkezik: takarékbetétben 1,38 millió forintot tart, míg életbiztosítása 1,364 millió forint. Tartozása egy 2,848 millió forintos lakácskölcsön. Juttatásai közt szerepel a képviselői üzemanyagkártya, egy iPhone X és egy laptop is, valamint irodahasználati joga mellett egy asszisztens segíti a képviselőnő munkáját.

Dúró Dóra

A Mi Hazánk Mozgalomhoz igazolt politikus a Mentelmi Bizottság tagja. Van egy 2016-ban vásárolt Citroen C4 Picasso-ja, valamint társtulajdonosa egy 566 négyzetméteres telken fekvő, 154 négyzetméteres alapterületű lakóháznak Budaörsön. Dúró Dóra és Novák Előd feltételezhetően kifizette tartozásait, hiszen a politikusnő idei nyilatkozatában idén már nincs nyoma ezeknek, sőt bankszámláján egymillió forintot tart. A dokumentumban idén is kiemelte, hogy nagyjából kétezer kötetes könyvtárral rendelkezik.

Nagyon részletesen elszámolt a juttatásokkal, így egyebek mellett feltüntetett: két Samsung telefont, egy laptopot, egy porszívót, egy hűtőszekrényt, egy mikrót, irodahasználati jogot, három íróasztalt és forgószéket, és a képviselői üzemanyagkártyát is.

Dúró Dóra (Fotó: MTI/Soós Lajos) Dúró Dóra (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Gurmai Zita

A külügyi bizottság szocialista tagjának nevén öt ingatlan van, köztük egy II. kerületi és VII. kerületi lakás is, valamint egy XIII. kerületi műhely is. A korábban EP-képviselőként is tevékenykedő Gurmainak a magyar ingatlanokon kívül van egy brüsszeli, 97 négyzetméteres lakása is. Egy 2015-ös Opel Astra mellett több befektetési alapban elhelyezett pénzt is feltüntetett, több mint 15 millió forintos összegben. Tartozása feltehetőleg egy külföldi pénzintézettel szemben mintegy 27 687 euró (nagyjából 9,35 millió forint) értékben van. A juttatások közt feltüntetett egy tabletet, mobiltelefonokat és egy laptopot is.

Hohn Krisztina

A költségvetési bizottság LMP-s alelnöke még 1984-ben vásárolta 1000 négyzetméteres telken fekvő 170 négyzetméteres családi házát Mánfán. Az autója egy 2018-ban vásárolt Skoda Octavia, megtakarítása nincs, viszont 3 millió forintos tartozása van egy pénzintézettel szemben. Képviselői juttatásai közt szerepel egyebek mellett lakás- és irodahasználati jog, üzemanyagkártya, de feltüntetett két íróasztalt, két laptopot, két iratmegsemmisítőt, és két Samsung telefont is.

Juhász Hajnalka

A „Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolataink fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos” címet viselő KDNP-s politikus emellett a külügyi bizottságban alelnöki szerepet is betölt. Vagyonnyilatkozatában feltüntetette, hogy három ingatlanban társtulajdonos: egy II. kerületi 111 négyzetméter alapterületű lakásban, egy miskolci, 489 négyzetméteres telken fekvő családi házban, valamint egy 67 négyzetméteres bükkszentkereszti üdülőben. Megtakarítása nincs, feltüntetett viszont egy 8,14 millió forintos tartozást a Fundamentával szemben. Miniszteri biztosként képviselői fizetésén felül havonta bruttó 750 ezer forintot visz haza. Juttatások közt feltüntetett egy iPhone X-et, egy laptopot, és SIM-kártyákat.

Kállai Mária

A Kulturális bizottság fideszes alelnökének a 98 négyzetméteres szolnoki családi háza mellett Fonyódon van még egy 54 négyzetméteres lakása, egy 2004-ben vett Opel Corsája, valamint egy Volkswagen Passatja, amelyet 2018-ban vásárolt meg. Míg állampapírban összesen 23,64 millió forint megtakarítása van, banki tartozása 3,98 millió forintot tesz ki. Felsőoktatási intézményekben eseti óraadói tevékenységgel bruttó 300-400 ezer forint bevétele származik évente. Juttatásként üzemanyagkártya, telefon, laptop, SIM-kártya, iroda- és lakáshasználat szerepel.

Kunhalmi Ágnes

Az MSZP-s politikus teljes egészében tulajdonosa lett egy 57 négyzetméteres, XIII. kerületi háznak, és a két évvel ezelőtt vásárolt Opel Astrája is megvan még.

Kunhalmi Ágnes (Fotó: MTI/Soós Lajos) Kunhalmi Ágnes (Fotó: MTI/Soós Lajos)

2018-ban még volt egyszer 409 ezer forint, illetve 1,29 millió forint félretett pénze devizában. Mostani vagyonbevallásában havi 20 ezer forint megtakarítás szerepel OTP Lakástakarékban. Tartozása egy közös adóstárssal az előző bevallásban szereplő 3,3 millió forintról 2,5 millióra csökkent.

Juttatásként kapott két Lenovo Thin Pad-et, Dell notebookot, irodai bútorokat, nyomtatót, van BKV-bérlete, üzemanyagkártyát és a „tevékenységét segítő személyzetet”.

Mátrai Márta

A fideszes politikus, az Országgyűlés háznagya egy 230 négyzetméteres kaposvári családi ház haszonélvezője. Felerészben tulajdonosa egy balatonfenyvesi üdülőnek, amelyet még 1974-ben vettek.

Mátrai több megtakarítással is rendelkezik: OTP Prémium befektetési jeggyel, Magyar Állampapír Plusszal, ezeken kívül továbbra is megvan a 250 darab OTP részvénye, lakossági folyószámláján pedig 1,07 millió forintja. Taxi-, üzemanyagkártya és lakáshasználat is jár neki, a juttatások között egy Volkswagen Passat, GPS, 2 laptop, egy iPhone X, egy Lenovo dokkoló és SIM-kártya található.

Molnár Ágnes

A fideszes képviselőnő még 1996-ban vett egy szegedi, 54 négyzetméteres lakást, tavaly óta pedig egy Mercedes-Benz GLC-t lízingel, ami miatt 15,5 millió forint tartozása áll fenn. Tulajdonosa még egy Audi A4-nek és 5,5 millió forint készpénzzel is rendelkezik. Molnár Ágnes azon kevés képviselőnők közé tartozik, aki gazdasági társaságban is érdekelt: 50 százalék tulajdona van a Regioturizmus Kft-ben. Juttatásként üzemanyagkártya, egy iPhone X, iroda- és lakáshasználat szerepel.

Novák Katalin

A család- és ifjúságügyért felelős államtitkárnak továbbra is megvan az a 8 ingatlana, amely 2018-as vagyonnyilatkozatában is szerepelt.

Eszerint:

½ arányban birtokosa egy XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak,

egy 90 négyzetméteres társasháznak Újbudán,

kizárólagos tulajdonosa egy 56 négyzetméteres lakásnak szintén a XI. kerületben,

Szegeden egy 67, egy 166 és egy 174 négyzetméteres társasházi lakása van,

Balatonlellén üdülője,

Szegeden egy garázs ½ része az övé.

Spórolt pénze tavaly nem volt, idei bevallásában már feltüntetett 20 millió forint megtakarítást. Tartozása továbbra sincs. Havi bruttó jövedelme 1,29 millió forint, ingatlan bérbeadásból évi 2,1 millió forintot szerez. Utóbbit egyébként korrigálta Novák, ugyanis először tévesen az szerepelt, hogy havonta tesz szert ekkora összegre az ingatlan bérbeadásból. Az Országgyűléstől kapott juttatások szerint SIM-kártyát és egy Dell notebookot használt tavaly is.

Novák Katalin (Fotó: MTI/Mónus Márton) Novák Katalin (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Potocskáné Kőrösi Anita

A jobbikos képviselőnő 8 ingatlanban érdekelt. Résztulajdonosa egy 74 és egy 60 négyzetméteres siófoki társasháznak, utóbbit ajándékozás címén kapta még 2013-ban. 2016-ban örökölt egy 60 négyzetméteres sárvári családi házat, ezen kívül Kányán résztulajdonosa egy 2000 négyzetméteres szántónak és egy 4387 négyzetméteres területnek, amelyekhez szintén öröklés útján jutott.

Ezekkel nincs még vége az örülés útján szerzett ingatlanoknak: az országgyűlési képviselőnőnek Értényen egy 30 hektáros szántó került a résztulajdonába, de Somogyegresen is örökölt egy kertet. 2018-ban adásvétel útján lett az övé egy 723 négyzetméteres siófoki terület, amelyen jelenleg építkeznek.

Két éve vásárolt egy 2006-os Renault Scenice-t. 600 ezer és 1,89 millió forint névértékű biztosítás mellett 1,85 millió forint OTP Lakástakarékkal rendelkezik, bankban 7,32 millió forintja van, ezeken túlmenően még hosszútávú földbérleti szerződés útján évente 350 ezer forinthoz jut.

Vagyonnyilatkozatába 2,5 millió (1,5 millió forint lakáshitel, 900 ezer forint személyi kölcsön) tartozás szerepel, továbbá feltüntette, hogy 2019-ben értékesítette megörökölt két szántóját.

A képviselőnek javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelme nincs, mint ahogy gazdasági társaságban sincs tisztsége és érdekeltsége. Az üzemanyagkártyán, képviselői iroda- és lakáshasználaton, Samsung mobiltelefonon, SIM-kártyán, Dell notebookon kívül íróasztalt, székeket és konténereket írt be juttatásként.

Schmuck Erzsébet

A Fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke két szuhafői ingatlan tulajdonosa. A borsodi községben egy 9142 négyzetméteres telken van egy 120 négyzetméteres családi háza, valamint egy 1441 négyzetméteres kertje, utóbbit tavaly év végén vásárolta. Ezeken kívül tulajdonosa még egy 57 négyzetméteres lakásnak Budapest IX. kerületében. Ugyancsak tavaly vett egy KIA Ceed márkájú autót. Államkötvényben 8 millió forintot tart, ezen kívül más megtakarítást, tartozás nem tüntetett fel a bevallásban.

A képviselői juttatása két mobiltelefon, SIM-kártya, irodahasználat, tárgyalószékek, asztal, mikrofon és interfész.

Selmeczi Gabriella

Az Országgyűlés Népjóléti bizottságának alelnökének, a Törvényalkotási bizottság tagjának gépjárműve továbbra sincs, viszont összesen hét ingatlanban rész- vagy teljes tulajdonos.

Törökbálinton társtulajdonos egy 1347 négyzetméteres telken fekvő családi házban – ezt egyébként idén is meglehetősen részletesen feltüntette a nyilatkozatában. Eszerint a ház pincéje 126, garázsa 35, földszintje 221,9, míg emelete 63,7 négyzetméteres. Még 1993-ban megajándékozták egy 861 négyzetméteres budaörsi raktárral és üzlethelyiséggel, ennek továbbra is egyedüli tulajdonosa.

A politikusnő többi érdekeltsége mind Abádszalókhoz köthető. Teljes, illetve résztulajdonosa:

egy 1423 négyzetméteres, üdülőként feltüntetett teleknek,

egy 8002 négyzetméteres szántóföldnek,

egy 8174 négyzetméteres szántóföldnek,

egy 7236 négyzetméteres szántóföldnek,

valamint egy 2547 négyzetméteres erdőnek.

Selmeczi Gabriellának ahogy 2018-ban, úgy most sem szerepel egyéb nagy értékű ingóság, megtakarítás, tartozás a vagyonnyilatkozatában. Gazdasági társaságban sincs érdekeltsége, viszont továbbra is van havi 80 ezer forint egyéb jövedelme bérbeadásból.

Szabó Tímea

A Párbeszéd Magyarországért párt társelnöke teljes egészében tulajdonosa egy III. kerületi, 72 négyzetméteres lakásnak, valamint résztulajdonosa szintén a kerületben egy 86 négyzetméteres ingatlannak. 2016-ban vett egy Citroen C4-est, ezen kívül nagyobb ingósága, megtakarítása nincs. Van viszont 8,3 millió forint banki hitele és 4 millió forint tartozása egy magánszemély felé.

Ingatlan bérbeadásból havi 180 ezer forintot szerez. Juttatásként az elmúlt években kapott SIM-kártyákat, Lenovo márkájú laptopokat, nyomtatót, irodai bútorokat, kávéfőzőt, mikrót, törvény szerinti irodabérlést és egy Toyota Aurist, amelyet a frakció bérel.

Szabó Tünde

A sportért felelős államtitkár tulajdonában lévő ingatlanoknál nem történt változás 2018-hoz képet. Kisebbségi tulajdonos egy 825 négyzetméteres telken fekvő 177 négyzetméter alapterületű családi házban. 2001 óta haszonélvezői joga van egy 52 négyzetméteres nyíregyházi lakásban. Az államtitkár 100 százalékos tulajdonosa a férjével közös Sávolt-Szabó Ügyvédi Irodának, amelynek a székhelye a vagyonnyilatkozatban szintén szereplő, II. kerületben található 44 négyzetméteres iroda.

2008-ban, férjével közösen felvett 24 millió forintnak megfelelő devizahitelükből még 10,5 millió forint tartozásuk maradt hátra.

Olimpiai bajnokként életjáradékot kap. Idei vagyonnyilatkozatából eltűnt viszont az a 3 millió forintnyi megtakarítása, amelyet takarékbetétben tartott korábban. A képviselői juttatások között SIM-kártyák, iPhone és Samsung márkájú mobiltelefonok, Dell notebook, hivatali gépjármű, irodahasználat, valamint „tevékenységet segítő személyzet” szerepel.

Szél Bernadett

A volt LMP-s, 2018 októberétől független országgyűlési képviselőnek autója továbbra sincs és új ingatlant sem vásárolt. Most is résztulajdonos egy 150 négyzetméteres budakeszi házban, amely egy 1024 négyzetméteres telken áll. Emellett Szél a tulajdonosa egy 1255 négyzetméteres telken álló, 170 négyzetméteres alapterületű pátyi családi háznak is, amit 2015-ben vásárolt meg.

Nagyértékű ingósággal, megtakarítással, jelentősebb vagyontárggyal nem rendelkezik, tartozása sincs. Úgy tűnik, kifizette azt a 2 millió forintot is, amellyel egy magánszemélynek tartozott még a tavalyi bevallásakor. A Budántúli Waldorf Alapítványnak bérbe ad egy ingatlant, ebből havonta 100 ezer forint bevétele származik.

A képviselői juttatásokkal idén is nagyon alaposan elszámolt: EU-s zászló, SIM-kártyák, mobil, notebook, üzemanyagkártya, irodahasználat, diktafon, zászló farúdon, iPhone, mikrofon, íróasztal, szekrények, mennyezeti lámpák, forgószék is szerepel bevallásában.

Vadai Ágnes

A DK képviselőnőjének, az Országgyűlés Honvédelmi bizottságának alelnökének vagyonnyilatkozatában nem történt változás a tekintetben, hogy továbbra is tulajdonosa a 2015-ben megvásárolt XIII. kerületi, 77 négyzetméteres lakásnak. Autót tavaly se vett, nagyértékű ingóságot ezúttal sem tüntetett fel, kivéve az a Herendi porcelánszettet, néhány festményt, amelyek 2018-ban is megvoltak már.

Vadai Ágnes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán) Vadai Ágnes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A képviselőnő egy év alatt gazdagabb lett 4,15 millió forint készpénzzel, a bankban 9,27 millió forintot tart. A dokumentum közzétételekor egy magánszemély felé 4,4 millió forintnyi követelése is fennáll.

Tovább növelte két nyugdíjpénztárból (Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár, Horizont Magánnyugdíjpénztár) a megtakarítását, a 2019-ben bevallott 17 millió forintja 18,78 millióra növekedett. Ezeken túl van még 1590 eurója és 72 dollárja.

Varga-Damm Andrea

A Jobbik országgyűlési képviselőnője 8 ingatlannal rendelkezik:

résztulajdonosa a II. kerületben egy 240 négyzetméteres, a XIX. kerületben egy 140 négyzetméteres háznak,

teljesen az övé a Zala megyei Nagyradán egy 100 négyzetméteres ház,

a XI. kerületben egy lakás fele,

résztulajdonos Sopronban egy 68 négyzetméteres ingatlannak,

van egy 1000 négyzetméteres nádasa Badacsonytomajban,

Pécselyen 464 négyzetméter kivett területe

és Gyöngyösorosziban egy 42 négyzetméteres lakás is az övé.

Nagyértékű ingóságok között egy 2018-ban lízingelt, 10 éves Jaguár FX szerepel, egy tavaly vásárolt 2008-as Daihatsu Sirion, valamint házastársi vagyonközösség címen egy 20 éves Kawasaki motorkerékpár.

2 millió forint névértékű biztosításon kívül egyéb megtakarítás nincs a vagyonnyilatkozatában, a 2,4 millió forint lízingdíjon kívül más tartozása nincs. Juttatásként laptopot, mobiltelefont, benzinkártyát kap pártjától. Egy pápai és egy magyarbánhegyesi iroda bérléséért havi 200 ezer forintot fizetnek. A nyilatkozat szerint 4 asszisztense is van havi 1,05 millió, valamint egyszeri 625 ezer forintért.