Csak nekünk próbál hazudni a kormány, vagy saját magukat is átverik?

Litván Dániel pedig arról beszélt, hogy a valóság megszépítése valószínűleg már a legalsóbb szinteken is jelen van, és Orbán Viktorhoz már hazugságok láncolatán keresztül jutnak el az adatok. A felsőbb szinteken tudják, hogy baj van, de azt nem, hogy mekkora – és ez a helyzet Orbán Viktorral is.

„Onnantól rátelepszik a politika, ami szerintem viszont már elhiszi, hogy jó, hát most ilyen átmeneti problémák vannak, de azért jól csináljuk. A számok még nem tükrözik vissza az elvárást, de minden rendben lesz – a Nagy Mártontól beismerő vallomást nem fogsz hallani”

„Vajon akkor, amikor leülnek, és a költségvetéshez írják a számokat, összeadnak, kivonnak, terveznek, akkor ők a saját közleményeikből indulnak ki, és azt mondják, hogy minden frankó? Vagy pedig azt, hogy gyerekek, az istennek se akar jönni ez a belső fogyasztás, pedig erre alapoztunk mindent? [...] Amikor a szakmai részét csinálják és nem a kommunikáció részét, vajon akkor is ez a kiinduálási pont, vagy akkor azért van egy kis fejtörés, fejvakargatás?”

