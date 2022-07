Csoda történt: Orbán Viktor hallgatott Matolcsy Györgyre

Jegyezzük fel a kéménybe! Orbán Viktor most az egyszer figyelembe vette a vele szimpatizáló és az őt bíráló szakértők véleményét, sőt még Matolcsy György jegybankelnök álláspontját is, aki tavaszi javaslat-csomagjának a középontjába állította a lakáspiaci ösztönzők fejlesztését. A kormányfő nagy kegyesen meghajlik és két évvel meghosszabbítja az új építésű lakások 5 százalékos áfáját. Okos felismerés, csak így tovább!

A milliárdos Rahimkulov család cége által tervezett budapesti Láng negyed. Fotó: Paulinyi&Partners) A milliárdos Rahimkulov család cége által tervezett budapesti Láng negyed. Fotó: Paulinyi&Partners)

Ma reggel szokásos rádiós megszólalásában, két háborúzós mondata között, belengette ezt és még további hasonló lépéseket is ígért. Vélhetően már előző nap letették az asztalára a friss makrogazdasági számokat, amik nem lassulást, hanem recessziót jeleznek előre.

Lakásfronton különösen rossz a helyzet, a fejlesztők úgy behúzták a féket az elmúlt hónapokban, hogy az a piac kiszáradásával fenyeget, s a szűkülő kínálat miatt tovább emelkedhetnek a már most is hiper magas árak. Kicsit nőtt a magánépítékezések, értsd családi házépítések, aránya, de az építtetők mozgástere egyre kisebb: még mindig drágul az alapanyag, a munkaerő és már a hitelek is, miközben az állami támogatások egy jelentős részét felemészti az általános infláció.

Az is aggaszthatta, hogy nem képes megálljt parancsolni az építőipari áraknak, hiába küldött kommandókat a kereskedőkre és korlátázta az exportot. A kedvezményes áfa tovább gördítésével viszont csillapíthatja a bajokat, a nagyobb társasházi beruházásokat indító fejlesztők és persze az ikerházakat felhúzó vállalkozók is haladékot kaptak: belevághatnak újabb projektekbe, ha 2022 december vége helyett (ez a határidő jelenleg) 2024 végéig megszerzik az építési engedélyt vagy megteszik az egyszeri bejelentést.

Nagyon reméljük, hogy nem lesz visszakozás. A kedvezményes lakásáfa ugyanis csak pár évet élt, majd halálra ítélték, nem régen pedig Novák Katalin, még előző, "családügyi miniszteri mezében" ismét visszahozta, de csak idén december végéig. Ezzel teljesen felkavarta a szakmát és bizonytalanságba taszíttott minden érintettet. Ezt a hullámvasutat ez a kormány produkálta, nem lehet hátra mutogatni.

Orbán Viktor, aki bevállalósnak akar látszani, most elég nyuszi módon csupán két évre kötelezte el magát, holott egy valóban karakán ember szépen leült volna a szakmával, sok baráti és ellenzéki kamera és mikrofon előtt, és kötött volna egy 10 évre szóló alkut, amiben lefektetik a szabályokat és megígérik, hogy ehhez tartják magukat. Naivitás ilyet kérni ilyen viharos időkben egy kormányfőtől? Ugyan! A szomszédos laborországban ez évtizedek óta mindennapos gyakorlat. Sokkal kiszámíthatóbb így minden az összes érintettnek. Ez a gondolkodás beépült a gyakorlatba. Csak merni kellene lemásolni. Nem fájna.