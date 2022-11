Megmentené települése kispostáját? Mutatjuk a tuti receptet

November 12-től, azaz szombattól összesen 366 helyen terveztek postabezárást, aminek oka, hogy a Magyar Postára is vonatkozik a 25 százalékos kormányzati spórolási kötelezettség. Az ideiglenes (?) bezárás az ország legkülönbözőbb pontjain bukkan fel, van köztük fővárosi posta éppúgy, mint kistelepülési, illetve akár külvárosi is.

Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kormánypárt és képviselői takarékosságra hivatkoznak, az ellenzék és képviselői megszorításokra. A legnehezebb helyzetben a kormánypárti polgármesterek és önkormányzati képviselők vannak, mivel nekik kell arcvesztés nélkül elmagyarázni a hetvenpluszos, fájós lábú Sanyi bácsinak meg az ötgyermekes Kovács anyukának, miért is remek dolog a szomszéd településre átjárni a nagymama leveleiért meg a csekkbefizetésért.

Nem csoda hát, ha az ellenzék országos politikusai meglovagolják a hullámot: van, amelyik alírásokat gyűjt, egy másiknak a polgármesterei közös közleményben tiltakoznak, megint másik parlamenti kérdéssel veri a palávert, sőt van olyan ellenzéki irányítású önkormányzat is, amelyik elengedné a postának a bérleti díjat, valamint kifizetné a rezsiszámlákat is, ha cserébe nyitva hagyják a bezárásra ítélt két postahivatalt.

Csakhogy a megoldás ennél sokkal egyszerűbb, már-már Kolumbusz tojása! Mégpedig így hangzik:

„felmegyek a miniszterhez!”

A százhat egyéni országgyűlési honatyából csupán egyetlenegy volt, akinek ez eszébe jutott, mégpedig Pócs Jánosnak, aki a Jászság képviselője. Mert Jászberény egyik külső településrészén, Porteleken is bezárásra ítéltetett a postahivatal, ami – érthető okból – a helyiek tiltakozását is kiváltotta. A polgármester, Budai Lóránt is felkarolta az ügyet, ahogy számos más településen is a helyi településvezető, akik között szép számmal akadnak kormánypárti polgármesterek is, minimum összevonta a szemöldökét. A jászsági városvezető is a helyieket szólította meg egy petíció megfogalmazásával, illetve levélben kérte a posta megmentését, amit az állami cég megbízott vezetőjéhez címzett.

Na, de kis hazánkban, Ispániában nem úgy van az, hogy az emberek szeretnének valamit, a mindenkori kormányzat meg meghajol a népakarat előtt! Konzultáció a postabezárásról? Még mit nem! (Mert ugyebár Mancika nénit megkérdezzük nukleáris energetikai kérdésben, de nehogy már beleszólhasson annak a kispostának az ügyébe, amelybe hetente elbotorkál csekket befizetni és lottót feladni!) Pócs képviselő közölte, ha az emberek a posta elé mennek, az „látszat-tüntetés (sic!), az szimpla kampányfogás”. Meg is mondta a megoldást:

„a kommunikáció, a tárgyalás és az együttműködés”.

Fantasztikus! Ezek a megoldások, mely szerint kommunikálni, tárgyalni és együttműködni kell, még soha, senkinek nem jutott eszébe a százhat egyéni képviselő közül, így Pócs honatya – mint az emlékezetes filmben Balogh Bódog – „felment a miniszterhez”. Pontosabban a miniszterhelyetteshez (szeretett volna), de ahogy a poszt szerkesztési előzményeiben látható, eredetileg „Kern Tamás helyettes államtitkárt” nevezte meg tárgyalópartnereként.

Tekintsünk el attól, hogy Kern Tamás június óta nem helyettes államtitkár, hanem kabinetfőnök, a miniszterhelyettest pedig Fónagy Jánosnak hívják! Pócs képviselő tehát eljutott – a miniszterhelyettes helyett – a kabinetfőnökig, majd egy újabb Facebook-posztban (Kern Tamás kabinetfőnökkel pózolva) közölte,

„a portelki posta hétfőtől nyitva”.

Szóval a jászberényiek, portelekiek legyenek hálásak Pócs képviselőnek (amiről meg a Tibi bácsi elintézi című kívánságműsor juthat eszünkbe), más települések viszont nem jártak ilyen jól. Vegyük például a Veszprém megyei Pápa városát, ahol a polgármester fideszes, a parlamenti honatya szintén, a város – hasonlóan a II. kerülethez – felajánlotta anyagi segítségét a postahivatalok rezsijéhez, és hiába ültek le tárgyalni a miniszterhelyettessel és a kabinetfőnökkel, egyelőre sem a képviselő, sem a város közösségimédia-oldalán semmi hír a lobbitevékenységük pozitív hatásáról. Biztos amiatt, mert – Pócs képviselő fenti posztját idézve –

ez a két kormánypárti politikus nem kommunikál, tárgyal és működik együtt!

Hiszen mi más lehet az a különbség, ami miatt Jászberényben mégis megváltozik a kormányzat álláspontja Pápán pedig nem? Csak nem az, hogy előbbi helyen időközi választás lesz?