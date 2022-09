Egy somogyi település már nem tudja fenntartani gyógyfürdőjét

Szeptember elejétől hivatalosan is szünetel a Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő – mondta a Barcs Médiának Harasztia Attila, a település polgármestere. Hozzáfűzte, nemcsak vendéget nem fogadnak, hanem az orvosi kezeléseket sem tudják biztosítani.

A településen a fürdő üzemeltetése nem új keletű probléma, mivel a falu képtelen fenntartani a létesítményt. Pályázatokkal már többször is megpróbálták átadni az üzemeltetést vagy magát az intézményt is, jelen pillanatban is egy ilyen kiírás elbírálása zajlik. Az augusztusban kiírt felhívás értelmében az önkormányzat részben vagy egészben értékesítené a fürdőt.

Harasztia Attila polgármester azt mondta, a megnövekedett energiaköltségeket az önkormányzat most sem tudja finanszírozni, az üzemeltetés nem rentábilis, ezért az értékesítés idejére a szüneteltetés mellett döntöttek.

A település nem tudja kigazdálkodni az üzemeltetés költségeit (Fotó: Facebook / Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő) A település nem tudja kigazdálkodni az üzemeltetés költségeit (Fotó: Facebook / Csokonyavisontai Gyógy- és Strandfürdő)

A rezsiárak megnövekedése miatt a gyógyfürdők nehéz helyzetbe kerültek. Sőt, már a koronavírus-járvány óriási pofont adott az ágazatnak, a napi.hu januárban arról írt, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) a főként fővárosi vendégek által látogatott fürdők esetében 8,7, míg a nemzetközi turizmusban érintett fürdőknél 20 százalékkal emeli az árait. Ezt fejelte meg most az elszabaduló energiaválság.

Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke az RTL Klub Híradójának arról beszélt, napi szinten a fürdőszektor az egyik legnagyobb földgázfelhasználó Magyarországon. Úgy véli,

„ma felelős módon még senki nem tudja megmondani, hogy tulajdonszerkezettől, üzemeltetői viszonyoktól és tőkeerősség függvényében milyen módon és meddig fogja tudni ilyen körülmények között üzemeltetni a fürdőjét”.

A napokban ugyanő az Infostartnak nyilatkozva úgy látta, a háború kitörése óta a hazánktól keletre fekvő országokból érkező látogatók száma visszaesett, mint fogalmazott, az utóbbi hónapokban 20-50 százalékos volt a látogatószám-csökkenés a várthoz képest. Ezért – húzta alá Kántás –

„olyan népszerű helyekre is lakat kerülhet ideiglenesen, mint a hévízi, a harkányi, a hajdúszoboszlói vagy a gyulai fürdő”.

A hajdúszoboszlói HungaroSpa azonban honlapján cáfolta, hogy bezárnák a létesítményt, illetve a Hévízi Tófürdő is azt közölte, „továbbra is változatlan szolgáltatásokkal várja a pihenni és gyógyulni vágyó vendégeket a korábbi évekhez hasonlóan.”

Megszorításokra kényszerült a martfűi fürdő (Fotó: Facebook / Martfű Termal SPA) Megszorításokra kényszerült a martfűi fürdő (Fotó: Facebook / Martfű Termal SPA)

Megszorításokra kényszerült a martfűi gyógyfürdő, amely augusztusban ugyancsak honlapján jelentette be, az áram- és gázárak drasztikus emelkedése miatt több szolgáltatását is korlátozza, így szünetelnek

a gyógymedencék masszázselemei,

az uszodatéri szauna,

a skandináv wellness jakuzzi,

a büfé melegétkeztetése.

További megszorításként