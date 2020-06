19 millióra bírságolta a jegybank a Magnetbankot

A bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a feltárt jogsértések súlyosságát, kockázatosságát, azt, hogy több hiányosság huzamosabb ideje állt fenn, és rendszerszintű probléma volt, illetve azt is, hogy a hitelintézet az MNB korábbi határozatában foglalt kötelezést sem teljesítette. Enyhítő körülménynek számított a MagNet Bank mindvégig együttműködő magatartása - írta az MNB.

Mindezek és további hiányosságok miatt az MNB csütörtökön kibocsátott határozatában 2020. szeptember 30-i határidővel kötelezte a MagNet Bankot, a feltárt problémák megszüntetésére. A hitelintézetnek az előírt kötelezettségek teljeskörű végrehajtásának ellenőrzéséről készített - a hitelintézet vezető testületei által is megtárgyalt, jóváhagyott belső ellenőri jelentéssel - idén év végéig kell beszámolnia azok megtörténtéről.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A hitelezési kockázatok terén - egy korábbi vizsgálat eredményéhez hasonlóan - a jegybank ismételten feltárta, hogy a vállalati hitelezés során a hitelintézet nem tett eleget a jogszabályi előírások szerinti (a gazdasági függőségek feltárása utáni) ügyfélcsoport-képzési kötelezettségének. Az értékvesztésképzésben a csoportos értékvesztés meghatározására felhasznált modelljével kapcsolatban is hiányosságok voltak megállapíthatók. Elmaradt az ezzel kapcsolatban elvárt intézkedések megfelelő implementációja, továbbá a hitelintézet számvitelileg alá nem támasztott módon mutatta be egy külső partnertől átvett portfóliója esetében az arra vonatkozó árfolyamkülönbözet elszámolását.

Az MNB kötelezte a bankot a pénzügyi rendszerre kockázatot nem jelentő hiányosságok megszüntetésére, áll a jegybank közleményében. A dokumentumban felidézik: a helyszíni ellenőrzést is magában foglaló célvizsgálatot a MagNet Bank Zrt.-nél (MagNet Bank) és leányvállalatánál, a MagNet Faktor Zrt.-nél tartották. Az ellenőrzés a 2017. december 31-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!