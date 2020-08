A járvány ellenére is népszerű a lízing a CIB-nél

A bank szakosított leánycége a lízingpiac jelentős visszaesése ellenére 2020 második negyedévében is nagymértékben tovább növelte a piaci részesedését.

A járművek és a termelőgépek, berendezések finanszírozása növelte jelentősen a pénzintézet teljesítményét az április-június közötti negyedévben. A CIB Lízing ügyfelei ebben a két kategóriában több finanszírozást vettek igénybe, mint az előző év azonos időszakában, de a mezőgazdasági gépek, eszközök körében is megközelítette a tavalyi adatot a finanszírozás volumene. Ha a piac egészével hasonlítjuk össze, azt látjuk, hogy ebben a két kategóriában csökkenő piac mellett sikerült növelnie kihelyezéseit a CIB Lízingnek.

Az MNB NHP Hajrá hitelprogramja is segített

