A KLM is állami mentőcsomagot kapott

Állami mentőcsomagot kapott a KLM is, a holland királyi légitársaság 3,2 milliárd euró értékű hitelről és hitelkeretről állapodott meg a kormányzattal.

A megállapodást a holland kormánynak és az Európai Bizottságnak, mint az unióversenyjogi szervének is jóvá kell hagynia. A Ryanair ír fapados légitársaság a közösségi médiában már közölte: az Európai Unió Bíróságán támadja meg a KLM-nek nyújtott mentőcsomagot, mert álláspontja szerint az versenytorzító hatású. Az elmúlt időszakban több nagy légitársaság is állami mentőcsomagot kapott: a Lufthansa 9 milliárd eurót, az Air France 7 milliárd eurót, az Alitalia 1,7 milliárd eurót kapott.

A KLM már jelezte: a hitelkeret felhasználása szigorú szabályokhoz kötött, de 620 millió eurót a jóváhagyás után le fognak hívni, az összeggel egy korábban használt hitelkeretet töltenek fel és zárnak le. A holland kormány cserébe reorganizációt vár el a társaságtól, amely érinti a munkavállalókat, a felsővezetői fizetéseket, a járathálózatot és a cég struktúráját is, de részleteket nem közöltek.

A megállapodás szerint a holland kormány 2,3 milliárd euró értékű, 90 százalékos állami garanciával rendelkező hitelkeretet tart fenn, amelyet 11 kereskedelmi bank nyújt. Emellett indirekt 1 milliárd eurós hitelt is nyújt az állam a légicégnek.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!