A Magyar Hang elnézést kér a szíriai gép érkezéséről szóló álhírért

Az ellenzéki politikus arra is kíváncsi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök milyen segítséget nyújtott a most megbukott szíriai vezetésnek.

A lap már korábban is helyesbített: miközben a lap forrásai szerint „intenzív diplomáciai munka zajlott magyar-szír vonalon a damaszkuszi rendszer bukását megelőzően, továbbra sem árult el erről részleteket a kormány. Aszad elnököt eddig aktívan támogató és befolyással bíró szíriaiak százai élnek Budapesten, ráadásul a hét elején a magyar fővárosban járt II. Efrém szírai pátriárka. Úgy értesültünk, a rendszerhez kötődő személyek nagy számban igyekeznek elhagyni az országot, Aszad pedig ismeretlen helyre távozott. A vasárnap(ra virradó éjjel) napvilágot látott, szíriai utasszállítót ábrázoló kép azonban nem az elnököt menekítő járatot ábrázolja.”

„Súlyos, a Magyar Hang történetében példátlan szakmai hibát követtünk el. Nem kellően ellenőrzött információk alapján azt közöltük, hogy szombat este nyolc óra előtt egy szíriai gép gördült be az I. terminálra és teret adtunk a feltételezésnek, miszerint azon talán Bassár el-Aszad szír elnök és kísérete érkezhetett. Az eset tanulságait levonjuk. Olvasóinktól elnézést kérünk!” — írja a Magyar Hang.

Lázban tartotta a közösségi médiát egy ideig, és még Magyar Péter is rákérdezett, de valótlannak bizonyult az értesülés.

