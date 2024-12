A magyar kormányközeli cégeknek is beintett Lengyelország

Több jelentés szerint cseh és magyar cégek is érdeklődnek a TVN átvétele iránt, mert amerikai tulajdonosa, a Warner Bros. Discovery hatalmas veszteségekkel küzd. 2019-ben a jobboldali, PiS vezette kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek célja az volt, hogy a Warner Bros. Discovery-t rákényszerítse a műsorszolgáltató eladására, de az intézkedéseket végül Andrzej Duda elnök leállította, hogy ne sérüljön Lengyelország és az Egyesült Államok kapcsolata.

Donald Tusk már egy héttel ezelőtt is beszélt arról, hogy meg akarja védeni a TVN-t és egy másik nagy műsorszolgáltatót, a Polsatot egy esetleges „ellenséges felvásárlástól”. Ennek folytatásaképpen a kormány szerdán felvette a vállalatokat a stratégiailag fontos cégek listájára, és ezzel előzetes kormányzati jóváhagyáshoz kötötte az esetleges eladásuk.

