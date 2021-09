A Schiller Autó Család újpesti autós centruma maga a földre szállt autós mennyország

A Schiller Autó Család igazi családi vállalkozás, amelynek irányításába már a harmadik generáció is bekapcsolódott. A Schiller Péter által 1980-ban alapított gumiszerviztől hosszú út vezetett a 11 évvel később elinduló Schiller Opelig, illetve a most már nyolc autómárkát összefogó, flottakezelést, asszisztenciát és komplex szervizszolgáltatásokat is kínáló multibrand cégcsoportig.

A Schiller Autó Család története most egy újabb mérföldkőhöz érkezett, szeptember 17-én, a Váci út 119. alatt ugyanis hivatalosan megnyílt új telephelyük. Ez a hatalmas, észak-pesti autós központ pedig számos területen a jövő technológiáját és szolgáltatásait teszi elérhetővé a hazai autós közönség számára.

A gumiszerviztől a Schiller Autó Családig

A Schiller Autó Család négy évtizedes története igazi sikersztori. A kis gumis műhelyt egy autószerviz, majd 1989-ben az ország egyik első márkafüggetlen autókereskedésének megnyitása követte. 1991-ben pedig elindult a mára már szállóigévé vált Schiller Opel, majd 2002-től további autómárkákkal bővült a Schiller cégcsoport márkakereskedő-hálózata.

A felfutó új autó-értékesítés mellett azonban a komplex autós szolgáltatások kiépülése sem váratott magára, hűen a jelmondathoz, amit Schiller Péter még a kezdetekkor fogalmazott meg: „Mottóm, hogy a hibás autójával hozzánk forduló ügyféllel ugyanolyan profizmussal kell foglalkozni, mintha egy családtagja került volna kórházba.” Ennek megfelelően létrejött a gyakran karambolos centrum néven említett Schiller Karosszéria Centrum, valamint a Schiller Flotta és a Schiller Rent neveken működő flotta-, illetve autóbérlési üzletág is. De a 24 órás autómentő szolgáltatás, a haszonjármű-bérlés és az 5 helyszínen működő márkaszerviz-hálózat éppen úgy része a cégcsoport tevékenységének, mint a vállalatoknak kínált Schiller Business+ komplex üzleti szolgáltatáscsomag.

Új telephely, jövőt idéző szolgáltatásokkal

Az új telephely megnyitásának előkészítése már tavaly januárban elkezdődött. A grandiózus létesítmény kiváló lehetőség a jelenleg főváros pesti oldalán északon szétszórtan elhelyezkedő Schiller márkakereskedések egy részének összevonására. Ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk egy családi szedánt szeretne venni, besétálhat például a Skoda Schiller szalonba. Ha nem talál a kedvére való autót, akkor tovább nézelődhet a Schiller Opel szalonban, és ha itt sincs megfelelő modell, a kedves vevő megnézheti a Toyota Schiller és a Schiller Lexus Pest szalonjának kínálatát is. Utóbbi igazi különlegesség, hiszen ez a főváros második Lexus-szalonja. Ezzel a Schiller Autó Család a meglévők mellett egy ízig-vérig luxus autómárka képviseletét is magáénak mondhatja.

Az új autók vásárlása mellett persze a használatban lévő járművekről sem feledkeznek meg a Schiller új telephelyén, így a 8800 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben a szerviz és más autós szolgáltatások is helyet kaptak. Az ötvenállásos, hét autómárkát kiszolgáló, hipermodern szerviz az ország legnagyobb egyterű márkaszervize - de nem csak emiatt emelkedik ki a mezőnyből. A hét márkaszervizből álló komplexum üzemi területnek számít, így oda az ügyfeleknek tilos a belépés. Ám minden egységben kialakítottak egy olyan szerelőállást, amelyben webkamerák és egy tablet segítségével kívülről követhető a javítás folyamata. Így mindenki a saját szemével láthatja, mi történik éppen az autójával.

Expressz szolgáltatásokban az új szervizkomplexum különösen erős: számos kisebb javítás, karbantartás befejezését a helyszínen is megvárhatják az ügyfelek. Méghozzá exkluzív környezetben, frissítők és finom falatok társaságában, hogy a várakozás percei is kellemesen teljenek. A modern, automata mosónak hála pedig minden szervizelt autó kíméletes, de alapos tisztítás után kerül vissza a tulajdonosához. A gyorsaságra a maximális pontosság és rugalmasság jegyében továbbfejlesztett logisztika is garancia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor az ügyfél autója begördül a szervizbe, a cserealkatrész már oda van készítve a megfelelő állásba. Így a munkafolyamatot nem lassítja felesleges várakozás, a javításra váró autó pedig rekordidő alatt elkészül.

A lakossági ügyfelek emellett továbbra is élvezhetik a Schiller Autó Család népszerű hozom-viszem szolgáltatását. Ennek lényege, hogy egy órányi munkadíj fejében a Schiller munkatársai elhozzák az autót a tulajdonos otthonából, és a javítás után vissza is viszik oda. A megújult digitális ügyintézésnek köszönhetően pedig az interneten (akár utólag is vissza) követhető, pontosan hol tart a jármű javítása.

A további tervek között szerepel egy zsilipes sorompókkal működő beengedőrendszer is, amely leolvassa minden beérkező autó rendszámát és felméri az állapotukat. Ezt kiegészíti majd egy minden elemében innovatív munkafelvételi eljárásrend is. Ami azt jelenti, hogy az ügyfélnek ki sem kell szállnia az autóból, a szerelők már ott helyben felveszik a munkát. Az autó tulajdonosa pedig egyből átülhet a csereautóba, a szervizbe be sem kell jönnie.

