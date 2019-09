A TV2 új sportvetélkedőt indít, az RTL-en visszatér az X-Faktor

Október 7-től teljesen átalakul a TV2 hétköznapi műsorstruktúrája. Ekkorra véget ér a jelenleg legerősebb hétköznapi programjuk, az Ázsia Expressz, amelyet a csatorna nagyszabású sport-realityje, a Fuss család, fuss! vált majd. Visszatér továbbá egy gasztrovetélkedő, a Séfek Séfe is, amelynek jön a második évada.

A TV2 legújabb nagyszabású sport-realityjében négy fős családok küzdenek meg a legsportosabb magyar család címért és a vele járó 10 millió forintos fődíjért. A Palik László műsorvezetésével készült szuperprodukció október 7-től hétköznap esténként 19:20-tól látható. A sport és a reality elemek együttesen adják a Fuss család, fuss! struktúráját, amely harmonikusan megfér egymás mellett. A versenyzőknek nem egyedül kell stratégiát alkotniuk, felkészülniük egy-egy versenynapra, minden család mellett ugyanis lesz egy edző, akire számíthatnak a felkészülés, a küzdelem és a regenerálódás alatt. Olyan elismert sportemberek vállalták a Fuss család, fuss! edzői feladatait, mint Tápai Szabina, kézilabdázó; Huszti Kata, az Exatlon Hungary győztese; Katus Attila, aki sportaerobikban többszörös európa- és világbajnok; valamint a testépítő Bodó Imi.

Az Exatlon után újabb sportvetélkedő jön (Forrás: TV2) Az Exatlon után újabb sportvetélkedő jön (Forrás: TV2)

Ősszel nemcsak a sport, hanem a gasztro műsorok szerelmesei is megtalálják a kedvükre való szórakozást, az első évad sikerét követően vadonatúj részekkel, és Liptai Claudiával érkezik a Séfek Séfe. Az október 7-től minden hétköznap este 21:05-kor jelentkező gasztro-tehetségkutatóban most is amatőr és profi szakácsok próbálják meggyőzni a műsor három profi séfjét, Krausz Gábort, Wolf Andrást és Vomberg Frigyest. A TV2 közleménye szerint a válogatók alatt az eddigieknél is sokszínűbb karakterekkel találkozhatnak a séfek, akik számtalan humoros és feszült pillanatnak lesznek majd tanúi. Az előző szériához képest lesz pár változás is, a megmérettetés bizonyos fázisaiban sokkal több nehezítő feladatot kapnak a játékosok, és az idei évadba bekerült a vigaszág is, de, hogy mi is ez pontosan, az majd a műsorból derül ki.

Az október 7-i héten a Sztárban Sztár leszek! is új fejezetéhez érkezik. A középdöntők után ugyanis a műsor négy mestere, Tóth Gabi, Bereczki Zoltán, Horváth Tamás és Pápai Joci az általuk kiválasztott három-három tehetséget már az élő show-ra készíti fel. A Sztárban Sztár leszek! élő adásai számtalan újítással jelentkeznek majd. Október 13-án este a TOP12 énekes már nem csak a mesterek, hanem a nézők kegyeiért is küzd.

Hétköznapokon már elfogadható számokat hozott a Love Island (Forrás: RTL Klub) Hétköznapokon már elfogadható számokat hozott a Love Island (Forrás: RTL Klub)

Az RTL Klubon a hétköznapokon egyelőre nem lesz változás, hiszen továbbra is a Híradó, Fókusz, Drága Örökösök, Love Island műsorfolyammal találkozhatnak továbbra is a nézők. Míg a Fókusz és a Drága örökösök eddig is jól teljesített, addig a Love Island első néhány hete nyögvenyelős volt. A reality az első két hétben lefele húzta a csatorna átlagát, majd a harmadik héten volt egy-egy „villanása”, de például a szombati adások annak ellenére hoznak rendre csapnivaló számokat, hogy a csatorna legerősebb műsora, A mi kis falunk vezeti fel. Hasonló a helyzet egyébként vasárnap is, amikor a párkereső reality ekkor is alulteljesítő. A csatorna számára a hét utolsó napján egyébként az is fejfájást okozhat, hogy hiába indult szeptember elején erősen a Jófiúk című sorozatuk, azóta hétről-hétre egyre gyengébb közönségarányt ér el a vígjáték. Persze meg lehet fordítani úgy is a helyzetet, hogy a Sztárban sztár leszek népszerűsége erősödött az elmúlt hetekben. Így a TV2 tehetségkutatója vitt el nézőket az RTL Klub új sorozatától.

Ezek fényében különösen érdekes lesz egy hasonló műsor a palettán, az október 5-én induló X-Faktor 2019-es évada az RTL Klubon pedig sok szempontból lesz versenytársa a TV2 műsorának. Külön érdekesség, hogy a Sztárban sztár leszek egyik zsűritagja az a Tóth Gabi, aki korábban több évadon át volt az X-Faktor mentora. Az eddigi tapasztalatok alapján arra lehet számítani, hogy az RTL Klub a szombati napokat (továbbra is) uralja majd, amennyiben a papírforma beválik, akkor az X-Faktor a szombati Sztárban sztár leszek műsorát „ellehetetleníti”, más kérdés, hogy a TV2 korábban hiába tett abba a műsorsávban mozifilmeket, azok sem voltak versenyben a zenei tehetségkutatóval. A vasárnapi napon viszont az várható, hogy a TV2 továbbra is stabilan nyeri majd ezeket az estéket.

A 39. heti műsorokra áttérve a toplistán komoly változások nem voltak. A hét legnézettebb műsora címet mind a 18-49 évesek, mind a teljes népességben A mi kis falunk vitte el. A képzeletbeli dobogósok és a további helyezettek a kereskedelmi célcsoportban a Sztárban sztár leszek a Drága örökösök, a Fókusz plusz és az Ázsia Expressz lett. A teljes népesség esetében pedig a listára a a Sztárban sztár leszek, a Tények plusz, a Drága örökösök és a Tények került.

A sportműsorok közül a Forma-1 ezúttal kiszorult mindkét célcsoportban a top 10 legnézettebb műsorból. A hétvégi magyar bajnoki meccs kapcsán viszont érdekesség, hogy az M4 Sport vasárnap délutáni közvetítését az idősebbek sokkal nagyobb arányban követték, így a teljes népességben sokkal előkelőbb helyen végzett.

Összefoglalva a 39. heti adatokat a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) az RTL Klub erősíteni tudta a közönségarányát (14,9% SHR), és ennek köszönhetően a korábbi hetekben megszerzett előnyét is növelte. Mindez annak ellenére sikerült, hogy a TV2 sem lehet elégedetlen, hiszen nekik is sikerül csatorna szinten a közönségarányukat növelni (12,4% SHR).

Az RTL legnépszerűbb kábelcsatornája, a F+ ezúttal gyengébb számokat hozott, hiszen az egy héttel korábbi 5,2 százalékhoz képest, 4,4 százalékot ért el. Stagnált a Cool (2,5 % SHR), akik tartósan beragadtak a 3 százalékos szint alá. A Viasat3 (2% SHR) lemásolta az egy héttel korábbi számait, ahogy a Duna TV is a megszokott 1 százalékos közönségarányt hozta ismét.